神準！日本「命運數字」測驗　只需生日日期就能看破你的個性！

你相信在冥冥之中，命運在影響著你嗎？日本有人指出，人的出生年月日蘊含著魔力，能夠反映出人的性格。只要你用上某種算法，就能夠透過命運數字了解你的個性。

日本電視節目《やりすぎ都市伝説》分享，只要使用以下計算方法，就能得出命運數字！只要憑著這個數字，就能夠分析出你的性格。這些性格一共被分為13型，分別是第1至9型，以及11，22、33、44三個特別類型，非常詳盡。網民們試過以後，都在網路上大讚神準！究竟測驗結果是巧合還是神準呢？我們一齊來看一看！

《準確度測試》

陳偉霆

陳偉霆的生日為1985年11月21日，將數字相加後，得出他為第1型個性——「才華運氣兼備，但心臟不好，很細膽」。

陳偉霆的才氣不容質疑，無論駕駛的士還是飛毯都毫無難度，最近更在飛毯上飆高音，唱出迪士尼電影《阿拉丁》普通話主題曲《新的世界》，一公開影片就震驚了好幾億聽眾，可以不佩服他的才華嗎？今年，他憑著非凡的實力和運氣，更在中國發展得如魚得水，但要說他的心臟不好，相信應該不是因為被香港網民嚇怕而導致的吧！

陳偉霆Instagram：williamchanwaiting

黃心穎

黃心穎的生日為1989年1月23日，將數字相加後，得出他的為33型個性——「天賦魅力型」。

黃心穎的魅力，相信香港網民不會有所質疑。與蔡一智撞樣，更無可否認她的明星相。近日「安心事件」，連環爆出她極好的異性緣，只可默默相信有些人有著難以忽略的天賦魅力。

資料圖片

這個心理測驗，因為非常高的準確度而受到日本網民的熱議。其實，只要你將生日的年份、月份、日期相加成單位數，就能夠計算出你的命運數字。

以1996年3月16日為例子，將1+9+9+6+3+1+6，可以得出35；再將3+5，就可以得出8。那麼這一日出生的人，相應的個性就是第8型了。

但如果你相加的總數為11、22、33和44，那你就是命運的寵兒了！這四個類型的性格，受上天的眷顧，擁有著獨特的性格，讓你在生活中更順利！

你計算好你的命運數字了嗎？快點拉到下面看看自己的個性吧！

日本電視節目《やりすぎ都市伝説》截圖

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