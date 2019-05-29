盤點7個霸氣動漫反派！　除了大總統、蟻王　竟連他都上榜？！

在我們成長的過程。有著不少動漫陪伴著我們長大。但在每一套好的動漫裏，一定會有一個出色的反派，有的喪心病狂、有的身世可憐，但這些「壞人」的身影，不知不覺已經烙印在我們的心底裏。

每個月有三、四個新番，而每套動漫中，反派的數目更是多不勝數。隨著不斷追新番，能夠在我們的腦海中留下印象的角色，一定要有一個立體的人物設定。無論是霸氣的、可恨的、帥氣的，究竟有哪7個角色能夠烙印在網民的腦海中呢？

《鋼之煉金術師》截圖

《死神》藍染 - 賤到入骨

藍染作為貫穿《死神》前中期劇情的重要反派，在《死神》粉絲的心中，有著無可取締的地位。在屍魂界叛變時，一直在一眾護廷十三隊隊長中表現低調的藍染，突然帥氣地脫下眼睛，卸下儒雅的面具，一拉開拉開衣服，露出肌肉，一直被藏在眼睛和衣服下的「霸氣」盡露，表明他的目標就是要連同虛界佔領屍魂界時，讓小編忍不住心心眼啊！真想問一下作者，藍染作為反派，有必要將他畫的這麼帥氣嗎？

《死神》截圖

《全職獵人》蟻王 - 戰力爆燈

君臨天下的蟻王，生下來就是要成為嵌合蟻的王者，要毀滅人類世界，讓嵌合蟻稱霸地球。初生的他幼稚而殘暴，為了食物，可以不理女王的生死，讓人看到咬牙切齒。但在後期和國內棋手小麥對弈時，看見情竇初開的他開始懂得感情，雖然他的綠色皮膚讓不少人敬而遠之，但學會感情，勇於擔當責任的蟻王，即使他殺了尼特羅會長，也讓人忍不住討厭啊！

《全職獵人》截圖

《鋼之鍊金術師》大總統 - 深藏不露

在故事的前期，作為一個好爸爸和優秀的上司，很多觀眾都覺得這個面貌老實的大叔是個好人。唯一不解的是，究竟他的眼罩下，隱藏著怎麼樣的秘密。想不到故事的尾聲，居然劇情急轉彎，他居然是反派大佬之一，成為大總統居然是為了深入並破壞軍隊體系。他不僅隱藏能力一流，戰鬥能力更是非常好，一手劍術能令敵人看到眼花繚亂。真想不到這個大叔居然隱藏得這麼深啊！

《鋼之煉金術師》截圖

《JoJo的奇妙冒險》DIO - 身世可憐

DIO在整套漫畫的出場次數並不算多，但作為主要反派，想不到居然能夠影響整部動漫的發展。雖然龐大的野心和對權力的渴望令人厭惡，但他出生於貧寒家庭，和幼年受到家人虐待的悲慘背景，讓人不禁同情。然而，迪奧還是迎來屬於反派的結局，最終敗給承太郎，粉身碎骨爆頭而亡。看到那裡的時候，真的哭死不少粉絲啊！

《JoJo的奇妙冒險》截圖

《全職獵人》西索 - 男女通殺

還沒有出新版的時候，西索已經是不少人心目中的男神。不僅有著帥氣的臉龐，更有著極強的戰鬥力，每次與小剛對戰的時候，真是讓小編又愛又恨啊！在動漫重製版中，西索的戰力不僅沒有減弱，製作團隊更將西索出浴的過程以1080p重現於世，讓守在電腦前的小編以及一眾粉絲都噴得周圍都是鼻血。他經常伸舌頭舔普卡牌撲克牌，又經常做出各種犯規動作，這麼強大又性感的他，真的是男女通殺啊！

《全職獵人》西索

《Keroro軍曹》Keroro - 最強戰俘

Keroro看上去是一隻廢到不得了青蛙，不過其實他是反派，沒錯，他的角色設定就是要毀滅地球。而且他也有高強戰力的時刻，當濕度提升至超越K隆星的濕度時，會變成無敵狀態，而且肚皮上的「K隆之☆」，可以啟動K隆軍的最高完全權限「超☆隊長命令」，令持有者發出強大的威懾力，任何人皆無法違抗。不過他已經被地球的高達所俘虜，計劃侵略作戰時失敗居多，fail到不得了。

《Keroro軍曹》劇照

《拜託你了My Melody》Melody - 專業綠茶

說她是反派應該沒人有意見吧？她是綠茶婊中的典型：一句「唔該你啊」就成功令一眾兵仔為她做牛做馬，是卡通界中的「觀音娘娘」，夠晒霸氣。被塑造成反派出的Kuromi，基本上都受到Melody的「大頭蝦」舉動而受害。根據《可羅米筆記》，Kuromi試過跌倒擦傷右膝蓋大哭，Melody給她貼膠布，但多次貼錯位置撕開再貼，令她更痛苦；Kuromi不小心被水桶絆倒，Melody沒有關心她，反指弄髒地方是頑皮的行為；Melody又試過用石頭給Kuromi擦背，令她背部受傷，嗯，這個反派可是當得非常徹底呢。