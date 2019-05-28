中大入學組發簡體電郵徵集抖音短片　網民：厲害了

抖音是內地知名短片社交程式，雖然香港未算流行，不過中文大學最近就向學生發電郵，邀請各年級同學投稿，表示「讓中大上抖音」。

（HK01資料圖片）

入學組徵片「讓中大上抖音」



有中大生於CUHK Secrets專頁發文，指最近收到大學入學組一封簡體字電郵，內容指邀請各年級同學投稿，「讓中大上抖音」。電郵更列出徵稿要求：「時長1分鐘，在校園內錄製最好，可以加入學校環境，重點突出介紹學校優勢，今年的招生政策變化。可以個人錄製，也可以是群體，用各種形式，展現學校風采」。電郵又指「獲選同學將獲發獎金」，「歡迎轉發到朋友圈或群組」。



貼文一出不少學生紛紛留言回應，「厲害了，我的Chin」，「看看咱們的入學處」，「可能得 nds （內地生）先收到！係咪歧視！我又要玩！」



《開罐》記者於抖音程式搜尋關鍵字「香港中文大學」，發現多篇中大遊記「打咭」貼文，但未見有關「介紹中大學校優勢」相關投稿。



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中大回覆：配合大學在內地招生宣傳



中大傳訊及公共關係處回覆《香港01》查詢時表示，「早前一內地媒體向中大入學組建議，中大可於校園錄製抖音視頻，以配合大學在內地的招生宣傳。因此大學入學組於上周五向內地生發出電郵，邀請他們製作視頻向內地考生分享在中大就讀的經驗」。