【米線地圖】嚴選屯門區5間米線店　雲貴風、雲川燒街坊都推介！

米線價錢親民，配料、湯底變化多端，這次《開罐Opener》記者就踏遍屯門，為大家推介屯門區5大好吃米線！

【1】雲貴風 屯門街坊力捧人氣小店

酸辣湯底濃郁，濃得見不到底，湯頭口感濃稠，辣味縈繞口腔，酸味後來湧出，酸辣味過後更有甜味留在口腔！但我個人就覺得有點太重味，很推薦重口味的人去試試。雲貴風在屯門多年屹立不倒，深受街坊歡迎。我當天在兩點多到達，算是非繁忙時間，但仍然得候位半小時，各位有意要一試的話，就要留時間排排隊！

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地址：屯門井財街15號金銘大廈地下 電話：2430 2918 營業時間：12:00 - 00:00

【2】雲川燒 湯底酸辣兩者平衡

酸辣湯底質地比較稀，酸甜及辣味平衡得宜。來到必點豬頸肉，醃得入味，外層燒得香脆，內裡則肉汁滿滿，切成細細長長的形狀，很方便連著米線一起進食！

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地址：屯門井財街富麗大廈地下F號舖 電話：3705 9370 營業時間：11:00 - 23:00

【3】屯門小鍋米線 咖哩湯底必食香脆薯仔！

店家推介的椰香咖哩米線湯底質地濃稠，湯底面頭有煎香過的薯仔，外皮仍然保持香脆，好吃！湯底微辣，椰奶味香，配上米線十分惹味。每碗都配上一份炸物小食，份量算多！不過湯底青椒甚多，不喜歡的人要留意啦！

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地址：屯門井財街15號金銘大廈地下14號舖 電話：6063 6763 營業時間：12:00－00:00

【4】屯門巴打廳 自家熬製雞湯

由於熬製靚湯需時甚久，不少人來吃一碗米線並喝完湯底，就省去自己在家熬湯的時間了。蟲草花雞湯清而不膩，不會過鹹，喝光也不會感口渴。隨米線配上的雞肉，口感略「嚡」，有點像家中熬煮雞湯後舀出來的湯渣雞肉。米線較平常幼身，帶有嚼勁又饒有米香，掛湯力超強！

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地址：屯門新墟德政圍33號地舖 電話：3996 7579

【5】屯門隱秘雲南小鍋 獨食必去

找了好久才找得到，原來這店位於走廊盡頭再拐彎！點上不太常見的墨魚頭，份量既多又大塊，自帶鹹味，並未被湯底蓋過自身的味道。大腸算肥，口感較軟沒嚼頭，但入口油脂味超重！點上普通小鍋米線，肉碎份量很少，湯底酸味比辣味重，惟缺甜味故湯底味道略嫌單薄。

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地址：屯門屯利街1號華都商場1樓38號舖 電話：2430 9129 營業時間：11:00 - 22:00

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