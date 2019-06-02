Cosplayer分享化妝前後照　差距超大獲網民大讚：這是努力的成果

開罐
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「世上沒有醜女人，只有懶女人」，相信不少人一直都對這老新常談的名言半信半疑。不過，近日有位日本Cosplayer於Twitter分享自己化妝前後的對比照，令網民不禁懷疑自己雙眼，感嘆原來只要努力，並沒有甚麼不可能。

一位Cosplayer於Twitter分享化妝前後照。（Twitter@itws_a）

早前Twitter流行Hashtag「#レイヤーのオンとオフ」（Layer on&off），吸引不少日本Cosplayer分享自己素顏及普通打扮，對比Cosplay變身前後的差別。

其中一位網名為いたわさ（Itasawa）的女生在芸芸Cosplayer中脫穎而出，全因她化妝前後完全判若兩人，能從「無眉娘」變成超可愛的小天使。

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變靚全靠努力練習化妝

由於素顏差距太大，該文隨即被瘋傳。一眾網民除了感到吃驚外，還大讚她有勇氣，變靚背後亦花了不少心思，是她努力的成果。

其後她回覆網民表示為了Cosplay，自己一有時間便會練習化妝技巧，甚至為迎合角色而剃掉自己原本的眉毛，背後付出及犧牲超大。

不少網民大讚這是她努力的成果。（Twitter@itws_a）

看到這位Cosplayer勵志的故事，頓覺化妝品真是本世紀最偉大的發明，賦予無數希望給先天條件不足的女生啊！

Twitter原文

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