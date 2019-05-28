【勵志】日本大叔被嫌又禿又肥離婚　操肌登上健美舞台邂逅新戀人

不少人感情失意時，都會變得意志消沉、頹廢渡日。但近日一位日本中年大叔於Twitter表示自己經歷婚姻離異後，不但沒有自暴自棄，反而決心鍛練肌肉，登上健美舞台後覓得新戀情。

一位日本大叔分享他的勵志故事。（點擊放大）（Twitter@lonestarsde66）

運動健將變禿頭肥宅



這位肌肉型男「しらぴょん」近日接受日媒訪問時表示自己學生時期有玩欖球，更幻想過自己終有日會踏上健美舞台。



可是，踏入社會就職後運動量大減，體型日漸橫向發展，髮線亦慢慢後移，外表最後變成典型的中年禿頭肥宅。

しらぴょん先生經常分享照片對比今昔，藉以鞭策自己及鼓勵他人。（Twitter@lonestarsde66）

離婚後決心操肌



しらぴょん本來過著普通打工仔的生活，但其後妻子因嫌棄他又肥又禿而提出離婚。突然變回單身的他終日依賴酒精度日，迷迷糊糊下憶起自己兒時的健美夢，便下定決心挑戰自己。



經過艱苦的鍛煉及飲食控制，再剃光頭髮及曬黑皮膚後，しらぴょん搖身一變成肌肉型男，成功登上健美舞台圓夢，亦屢獲不少獎項，如最近於「Tokyo Open Bodybuilding」40歲以上組別健美比賽中奪得第4。



點擊圖片觀看

+ 4 + 3 + 2

因健美邂逅現任妻子



しらぴょん踏上健美舞台後，在機緣巧合下結識了同是健美選手的現任妻子，並馬上擦出愛火花，現已育有一名愛子。



連仔仔也有玩健美！（點擊圖片觀看）

+ 8 + 7 + 6

人到中年仍能如此挑戰自己，逆轉潦倒人生，這故事實在太勵志了！