【LAWSON】燕子於招牌燈箱築巢　日本暖心店長為護幼燕熄燈一年

早前有位日本網民分享道後溫泉一間LAWSON便利店，因為燈箱上有燕巢，店長索性關掉招牌燈箱，好人好事在Twitter上瘋傳。 近日該間LAWSON店長接受採訪時表示，原來燕子一年前於燈箱故障期間築巢，店長為免燕子春天無家可歸，一直放棄維修燈箱。 換言之，該「L」字燈箱已熄燈一年。

有位網民發現在關掉的L燈上有燕巢。（Twitter@unya41447845）

熄滅「L」燈現燕巢



一位網名為unya的日本網民早前於Twitter分享奇景，發現愛媛縣松山市道後溫泉一家LAWSON的招牌沒有亮起英文字「L」燈箱，原來是因為燈旁築有燕巢，並有數隻小燕子正在睡覺休息。其後該文馬上被瘋傳，吸引約19萬讚好及6.6萬人分享。不少網民大讚店家很有愛心，簡直是「AWESOME」。

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店長現身解畫



近日該LAWSON店長 吉本周作接受ANNnews採訪，表示並不是故意關掉L燈，而是去年有燕子在L燈故障期間築巢，直到維修時才發現。



維修技工表示要拆掉燕巢才能修理，最後店長選擇以燕子作優先考量，不想燕子春天時無家可歸，因此途人們便沒有再看到L燈亮起過。



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