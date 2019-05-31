韓國紙杯藝術家改造STARBUCKS紙杯　雙尾人魚變身學生妹！

買杯STARBUCKS時，你有想過白色的咖啡紙杯可以搞搞新意思，化成藝術品嗎？韓國網紅藝術家憑著無限的創意，收集大家總是用完即棄的紙杯，改造STARBUCK咖啡紙杯，其出色的改造功力將紙杯化為擺設，可愛的模樣令他在Instagram瞬間爆紅！

如果說化妝品能夠幫一位女性易容，那麼一支綠色畫筆，在這位來自韓國的畫家Soo Min Kim的手中，就能夠徹底改造紙杯上的綠色雙尾人魚，變成不同形態的模樣。Soo Min Kim靠著STARBUCKS雙尾人魚作為創作來源，畫出了一系列創作。除了塗白大改造之外，更將紙杯挖空做成立體擺設，讓他的創作空間更上一層！

Soo Min Kim 曾經在香港及其他國家舉辦展覽。 Instagram@fseo

Soo Min Kim的創作，籍著一支綠色畫筆和一支白色顏料，就能夠將雙尾人魚變化成不同容貌，處處充滿驚喜！他會先把STARBUCKS標誌塗上一層白色顏料，並在上面直接加工成不同的可愛模樣。想象一下人魚變成七龍珠的角色，或者是忙碌的日本中年大叔，配上兩條可愛的尾巴，讓人忍俊不禁。

再加上一把剪刀，Soo Min Kim就能夠將創意以立體形式表現出來。例如他突破了常人對學生妹的認知，讓人魚穿上名偵探柯南的衣服，嗯，也算是可愛！

粉嫩少女的模樣，加上柯南的衣服，為什麼沒有違和感呢？Instagram@fseo

Soo Min Kim當然也沒有放過杯緣子的風潮，將可愛的人魚製作成杯緣子，身後還要背著一大個紙杯，卡在玻璃杯上，可愛的姿勢讓人很想入手！

一個坐著、一個卡著，你想要哪一個呢？小編兩個都想要！Instagram@fseo

一時將雙尾人魚變成拿著朱古力的女人，一時就將一大群雙尾人魚放在一起玩搖搖板，杯子的每一面都充滿細節，讓你看多少遍都不會厭倦。可愛的小創意讓作品處處充滿驚喜，加上他的特色筆觸，讓你在忙碌之中會心微笑。

Soo Min Kim 在每次創作之前，都會先思考改造杯子的概念，並將設計概念畫成草稿，絕不馬虎。小編蒐羅了一些精美草稿和作品出來，大家可以點擊圖片，看看他精美的作品！

▼▼▼▼左右拉動看更多精美紙杯▼▼▼▼

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他更會不定時將自己的草稿和作品公佈在Instagram上，讓各位粉絲能夠一飽眼福。如果有興趣的話，大家可以到Soo Min Kim的Facebook和Instagram觀看更多有趣的紙杯作品！

Facebook：https://www.facebook.com/showfseo

Instagram：https://www.instagram.com/fseo/

▼▼▼▼點擊看杯子裝作影片▼▼▼▼

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