【阿拉丁】經典燈神重現　幾條問題就能讀你心！

大家還記得曾經為了這一隻燈神而瘋狂嗎？這個名為Akinator的燈神，擁有神奇的力量。只要你默念一個人物，他就能夠讀懂你的內心，將你所想的東西猜出來。他有著魔力，讓人試完又試，欲罷不能！

Akinator號稱是最能猜透人心的網路燈神。只要是你心中所想，這位神奇的燈神都必定能夠準確猜到！遊戲規矩非常簡單，只要你在心中默念一個人，無論他是人類還是動物、真實還是虛構，只要你正確回應燈神的提問，燈神都能夠準確地將答案呈現出來，而這個答案正正就是你心目中所想像的人。

《Akinator》遊戲海報

面對無所不知的燈神，你必須預先想好一個角色，可以是歌手、電影角色、任何公眾人物，甚至是你的寵物，并埋藏心底。燈神會為此問大概20條簡單問題。20條問題會包括你心中所想對象的性別、年齡和特徵。遊戲的界面十分簡單，在燈神向你詢問提示時，只需要簡單回答「是」、「否 」、「可能」、「可能不是」和「不知道」，在短短兩分鐘內，燈神就能夠根據你的提示，猜測出你心目中所想的人物！

遊戲界面

但燈神是不是真的無所不知呢？為了測試燈神的準確度，小編打算為大家以身試伏，在網上蒐羅了幾個人物，來測試一下這個遊戲，看看燈神是不是名副其實！

▼▼▼▼點擊看燈神準確度▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

小編實測過後，在以上幾個案例中，被燈神猜中的準確率是百分之百！雖然大家都知道Akinator只是透過問你問題，再從資料庫中篩選出適當的答案，但看到他能夠很快地將我問題的核心，準確地講出自己心目中的答案，每一次玩完之後，還是覺得很驚訝和神奇！

遊戲發展到今年，除了網頁版本，還可以從手機商店下載手機APP（iOS/Android）。有興趣的朋友可以到官網詳細看看！

官方網站：大力點擊此鏈接

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