日本BL漫畫家超受女生歡迎　粉絲爭相與他攬錫共浴兼陪睡

日本TBS電視台節目《有吉ジャポン》早前於日本大型連休時，於新宿發現奇特的活動現場，有大批少女正在排隊等候，為的不是珍珠奶茶，而是為了被一名男生攬攬錫錫...

現場約有80名少女等候被這名男子抱抱。《有吉ジャポン》

超人氣BL漫畫家



原來該名男子是超人氣BL成人漫畫家 ピクピクン （PIKUPIKUN），不時會於全國各地舉辦抱抱會，每次都吸引大量腐女粉絲參加。



更令人震驚的是，他每月還會舉辦三日兩夜的合宿聚會，與女粉絲進行親密接觸，有的女生更為嬴得與他共浴的機會而大打出手...



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還身兼農夫耕田？！



除了畫BL成人漫畫外，PIKUPIKUN老師還身兼米農一職，繼承了祖父及父親的9000坪（32萬呎）的農地，也曾舉辦插秧活動，與粉絲一起種米。



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42歲單身苦惱



PIKUPIKUN老師看似名成利就，但他表示十分苦惱自己仍未覓得另一半，還意外得知他原來已經42歲。從他平日的照片來看，還真是完全看不出已年過40呢！



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PIKUPIKUN與粉絲們的互動也太親密了吧... 哪有漫畫家會陪粉絲睡覺及共浴啊...

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