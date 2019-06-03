媽媽話太陽會曬傷啲衫？　6大媽媽級極品歪理　網民：神邏輯！

媽媽可以說是世界上最神奇的生物，令人好想解剖她的腦袋，看看究竟如何能夠創造一個又一個的絕世歪理。你還記得那些被創造出來，令你受獲終身的「人生大道理」嗎？最近連登網民熱烈討論媽媽的極品歪理，神一般的思維模式令網民十分慨嘆。

這些歪理的來源，有可能是來自長輩群組，也有可能是來自網路健康資訊，再加上一些創作和幻想，就成為了家中的「媽媽大道理」。既然創作了那麼多「媽媽大道理」，你有將媽媽們的說話一一記在心中嗎？近日，連登網民將媽媽們的極品歪理分享出來，更獲得大家認同。讓小編帶大家一齊回顧一下網民心中，媽媽們的5句經典名言，一齊看看媽媽們的神邏輯，究竟有幾神奇！

「媽媽大道理」一出，連爸爸也要迴避！——《同居家事》

【1】打邊爐將鍋底轉180°，煙的方向都會跟著轉180°！

「啲煙會跟住個鍋走㗎！」

打邊爐是香港人的共同嗜好，但與家人打邊爐就不是那麼享受了。長輩們對於打邊爐總是充滿著各種誤會，除了「先係廚房整熟啲嘢食啦」，以及「唔好食咁多肉！」之外，最令人讚嘆媽媽的腦迴路，莫過於火鍋出煙時，她說將鍋底轉180°，煙的方向都會跟著180°旋轉。小編好想說一句：「媽！係你部風扇吹咗啲煙過嚟啊！」

廚房是媽媽重地，連風向和重力都應該由她話事！——《人間中毒》劇照

【2】太陽會曬傷衣服，所以太陽曬到前要收衫！

「小心啲太陽曬傷啲衫啊！唔好㗎！」

這個可以說是極品中的極品，創意滿滿的歪理。長輩們常說，將衣服曬一曬，殺菌之餘更充滿陽光味道，穿起來也更乾爽。但再多經驗也敵不過同情心，當媽媽開始擔心衣服被曬傷時，一切都變得不再重要。創意滿滿的媽媽認為，猛烈的陽光會令衣服曬傷，更會「穿壞人」，影響穿衣服的人的身體狀況！面對這個讓你長知識的「媽媽大道理」，你只可以默默看著日出和日落時間，留意太陽曬不到衣服的時間，幫媽媽拿衣服出去「曬」。

媽媽有很強的同理心，很擔心衣服會曬傷。果然是賢妻！——《怦然心動的人生整理魔法》劇照

【3】所有病都是因為熱氣而成！

「你唔熱氣又點會有事呢？叫咗你飲涼茶啦！」

無論你3歲到60歲，媽媽見到你身體不適，一定會講出金句：「一定係熱氣啦！」講到這裡，有人會慶幸自己的媽媽沒有這樣說，但這不是因為你的媽媽比較正常，只是因為你的媽媽對對中醫病理不熟悉，因此就會有以下變奏版——「一定係唔夠訓啦！」、「一定係成日出街食啦！」、「一定係成日打機啦！」……面對這些赤裸裸的質疑，小編的經驗覺得不出聲比較好。

不飲涼茶、不飲靚湯、不早睡覺、不吃住家菜、成日打機、唔聽話.......——《食神》劇照

【4】過山車一定會飛出街！

「仔！唔好玩過山車啊！你會死㗎！（喊到呼吸困難）」

有時候很難改變媽媽的一些固有觀念。媽媽們認為過山車的軌道上下起伏，上到高空再轉個圈，是一件非常危險的事。媽媽認為過山車在俯衝下來的時候，按照「媽媽物理學」，隨著重力印象，你就會連同整個車廂飛出公海。相同道理，玩摩天輪會因為重力而跌落、玩跳樓機會飛上太空、玩碰碰車會衝出公路，玩旋轉木馬……這個媽媽應該批准，是你唯一可以玩的機動遊戲。

你一定要坐過山車的話，媽媽陪著你死！——《Running man》劇照

【5】7色蔬果才健康！一定要吃夠7隻色！

「點解你揀飲擇食啊！咁樣唔健康㗎！」

有聽過7色蔬果的概念嗎？有營養師曾經講出，每種顏色的蔬果都有其特殊的功效，進食夠7種顏色，會有助排毒和養生。媽媽們聽到以後當然不會放過發揮創意的機會！媽媽們走火入魔：「7種顏色不夠！更多顏色會更好！」因此，你每天的菜單會有所改變。除了綠色的的蔬菜，還有黑色的黑木耳、紫色的茄子、紅色的番茄等等，你只能乖乖嚥下去。但先不要驚訝，這道料理還有升華版，就是將所有顏色的蔬果熱炒成一碟上菜，媽媽還會用可憐的眼神看著你。小編問問你，你能不吃嗎？

你不吃菜的話媽媽就黑臉，你自己選擇！——《個人取向》劇照

雖然媽媽的創作力量和幻想經常嚇你一跳，令你不想理會，但千萬不要因為她的創意，而忽略了一些有用的生活常識！其實媽媽說的一些生活知識並沒有錯！比如說冷氣不要開太久，要比佢「抖下」；儲水式熱水爐長開會爆炸，這些都是對的！說到底，其實媽媽只是關心你。要是有所懷疑，頂多自己Google一下，大家不如就將就一下，用愛去「包容」一下媽媽吧！