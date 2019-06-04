【綠帽】日本男幽默分享女友出軌過程　一張圖令網民笑到錯重點

情路上，最慘痛的事莫過於另一半出軌。而比這更悲傷的，莫過於另一半跟自己好友搭上。 日本一位網民以幽默的方式分享前女友如何跟朋友聯手送一頂大大的綠帽給他，結果令一眾網民哭笑不得。

事主為自己悲劇的故事配上搞笑的圖片。（Twitter@kumintyo7gmailc）

女友與好友出軌



日本一位網友日前於Twitter分享自己前女友與好友出軌的慘事，加上搞笑的配圖，令該貼文一度瘋傳，一共吸引近2.5萬人分享，超過10萬人讚好。

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網民搞錯重點



雖然事主的過去非常令人婉惜，但不少網民表示被最後突如其來的「大猩猩」挫中笑點，紛紛熱烈討論大猩猩洗澡該如何使用沐浴露及洗髮水。

似乎沒人在意事主的慘事。（Twitter@kumintyo7gmailc）

情路坎坷不緊要，說不定事主有驚世的搞笑天賦，分享慘事也能逗得網民忘了重點...

Twitter原文

昔、付き合ってた彼女に浮気された時の話① pic.twitter.com/y3u3y6x2e6 — リボルバーズ 丸谷 (@kumintyo7gmailc) 2019年6月2日

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