【日本迪士尼】賀唐老鴨85歲生日　超過50件紀念精品上網就買到！

陪著很多人長大的迪士尼經典人物唐老鴨，原來今年已經要85歲了！6月9日是他的生日，日本迪士尼商店推出了超過50件生日紀念的精品。

今年6月9日是唐老鴨85歲生日，唐老鴨真的老了！日本迪士尼推出的紀念精品，更罕有地包括唐老鴨家族。超過50件紀念精品可愛與實用並重，除了毛公仔、毛巾、iPhone殼和紙膠帶，還有旅行用品、行李喼等。

6月9日是唐老鴨85歲生日，日本迪士尼推出大量紀念精品。（日本迪士尼圖片）

經典造型：限定版Tsum Tsum公仔

一套六隻的限定版Tsum Tsum公仔，造型設計是唐老鴨在30至40年代卡通短片內出現的造型，包括1938年的聰明的小母雞、1938年的北極捕獸者等。每隻公仔也印有作品名稱及年份，極有紀念價值。現時售價為4,320日元，即約312港元。

限定版Tsum Tsum公仔售價約312港元。（日本迪士尼圖片）

85歲紀念：唐老鴨85歲生日毛公仔連小國旗

水手造型唐老鴨毛公仔，腳底印有「85th」及「2019」字樣的生日限定版，另外毛公仔舉著一支「唐老鴨家族樹」小旗幟，原來唐老鴨一家有40多口。現時售價為2,500日元，即約181港元。

唐老鴨85歲生日毛公仔連小國旗售價約181港元。（日本迪士尼店圖片）

高貴典雅：Grand Blue行李喼

以唐老鴨主題色調藍、黑、白、黃色作主色，設計亮麗奢華，金色拉鍊扣刻有Donald Duck字樣，內裡布料有唐老鴨印花。喼內有小袋方便存放細小物品，亦有鎖匙可以把行李喼鎖上，設計者很貼心啊！現時售價為19,440日元，即約1407港元。

可愛與實用並重：毛公仔造型兩用手袋

毛公仔造型手袋，肚子拉鍊袋可以儲物，附有長肩帶可以斜孭或側孭使用。如出外旅遊時，更可以放在行李喼上，可把唐老鴨的手環繞在行李喼的手柄上，把唐老鴨雙手的扣子扣上，固定在手柄上。唐老鴨的頭剛好放手柄中間，非常可愛。現時售價為4,212日元，即約304港元。

女士首選：Grand Blue化妝用品套裝

化妝袋印有一隻表情趣怪的唐老鴨，背面有貼心的透明窗口設計，袋中物品可以一目了然。套裝包括髮梳及鏡子，還有小瓶子方便旅遊時盛載日常護膚品，一系列用品用色鮮豔又實用，是愛旅遊的女士們首選。現時售價為1,996日元，即約144港元。

今次推出的約50件生日精品只限日本境內的迪士尼商店及日本迪士尼商店，有興趣的朋友可以到日本迪士尼商店的官網上訂購。

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