韓國首飾店LLOYD THE GIFT與迪士尼聯乘,推出一系列以阿拉丁為主題的飾物!一眾少女又要為之瘋狂了!

(lloyd_thegift@instagram)

「A Whole New World~新的世界~」《阿拉丁》真人版上畫一星期,令全球掀起《阿拉丁》熱潮!韓國首飾店LLOYD THE GIFT就推出與迪士尼的聯乘系列,每款都激發少女心,首飾永遠都不會嫌多,有機會快入手!

這條頸鏈現時售價為59,900韓圜,即約396港元。(lloyd_thegift@instagram)

小編私心推薦這一條頸鏈,設計上有代表茉莉公主的茉莉花,顏色則帶粉紅調,不顯俗氣,反而十分富少女心!

