Sanrio角色大賞2019結果出爐　 Hello Kitty香港區三甲不入

Sanrio角色大賞「2019三麗鷗肖像大賞」Sanrio Character Ranking 結果出爐了！由Sanrio月刊舉辦的投票活動，今年已經是第34屆！由超過450組的Sanrio角色中選出80個候選人，最後在官方網站由大眾投票選出。官方公佈了總排名及香港、中國、台灣城市總排名。香港區排名Hello Kitty竟然三甲不入，是哪個角色奪得第1名？

Sanrio公布了今年角色大賞「2019三麗鷗肖像大賞」 結果，先看香港區排名，人氣王Hello Kitty竟然三甲不入，Little Twin Stars、蛋黃哥等都未能上榜。第3位是玉桂狗，第2位則是布丁狗，也算是受學生們歡迎，到處也可以看見有它們的文具、精品售賣，能入三甲不太令人意外。

第3位由玉桂狗奪得，第2位則是布丁狗。（2019三麗鷗肖像大賞）

第1名竟然是由Ahiru No Pekkle AP鴨爆冷奪得，這隻鴨雖「熟口熟面」但有多少人可以說得出它的名字？AP鴨又名貝克鴨原來他是上年的冠軍，今年成功衛冕。他出生在澳洲凱恩斯，是個好奇而且心地善良的男孩，但不擅長游泳，夢想是有一天能夠用自己的翅膀在空中飛翔。

Ahiru No Pekkle AP鴨，又名貝克鴨。（Sanrio Facebook圖片）

再看看本總排名，前3名分別由Hello Kitty、玉桂狗、布丁狗拿下，官方還貼出3個角色登上寶座並發表得獎感言的圖片。

總排名前3名是Hello Kitty、玉桂狗、布丁狗。（2019三麗鷗肖像大賞）

第1名：Sanrio大家姐 - Hello Kitty

第1名人氣王Hello Kitty奪得，以1,647,073票當選，Hello Kitty在1974年由Sanrio所創作，今年它也是登場45週年。以它造型的周邊商店一直受各地女性喜愛。它產品種類繁多，每位女士小時候總有一、兩件。

Sanrio角色票選第1名由Hello Kitty奪得。（hellokitty@twitter）

第2名：唯一男角 - 玉桂狗

第2名由Cinnamoroll玉桂狗以1,584,057票奪得。玉桂狗於2002年面世，它的名字由來是因為它的尾巴像肉桂卷一樣捲曲起來的。白雪雪的玉桂狗是Sanrio少有的男性角色，它還有5個朋友，都是以咖啡店飲品命名，如Mocha和Cappuccino。

第2名由Cinnamoroll玉桂狗奪得。（cinnamon_sanrio@twitter）

第3名：人氣新人王 - 布甸狗

第3名則為Pompompurin布甸狗以1,221,788票奪得。布甸狗於1996年由Sanrio所創造，一年後就在1997年角色票選中得到第一名！布丁狗經常跟它的好朋友或是甜品、水果等一起出現。微胖身體加上可愛的W咀，它的文具精品一直受青少年歡迎。

Sanrio角色票選第3名由布甸狗奪得。（purin_sanrio@twitter）

▼▼▼點擊圖片看第4名至第10名▼▼▼

+ 3 + 2

城市排名還有中國和台灣，受歡迎的人物也入選。Sanrio陪伴不小人成長，你的心水人物有入選嗎? 可以留言分享一下。

中國區2019 Sanrio角色票選結果。（2019三麗鷗肖像大賞）

台灣區2019 Sanrio角色票選結果。（2019三麗鷗肖像大賞）

年度大專界歌唱盛事【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽2019】，決賽將於6月26日在旺角麥花臣場館舉行。

購票詳情：

早鳥優惠 - 5月31號上午10時至6月6日上午10時 ，票價: $110/$130

門票價格 - 6月6日上午11時至6月26日下午8時，票價：$130/$150

＜購票請按＞