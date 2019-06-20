【出Pool補習班#8】單身男與女同事曖昧　掙扎應否告白　專家話…

不許你注定一人！補習班宗旨，拯救一眾仍在池中浮沉，未能出Pool的苦海眾生！企硬，向A0單身畢業說不！ 如果你遇上出Pool難題，可以email到opener@hk01.com，《出Pool補習班》會邀請專家免費為你解答。

《大力女子都奉順》劇照

最近《開罐Opener》收到署名「等待出pool嘅高佬」的來信。「高佬」指自己暗戀一位其他組的女同事，大家關係介乎互相觀察到曖昧之間。女生有應男生約，一起放工後食飯看戲，雖然見面溝通無問題，但女生少和「高佬」傳短訊，未如見面熱情。讀者「高佬」未知該如何定義彼此關係，以下是來信全文：

致《出Pool補習班》：

你好，小弟有出pool難題希望得到一啲幫助。

是咁的，小弟想追一位唔同team，而且唔係成日見到面嘅女同事，佢細我7年，性格爽朗，有啲粗魯，我就係鍾意佢不拘小節，以我所知佢應該同前男友拍拖6年，單身半年。

我哋而家嘅關係介乎互相觀察到曖昧之間，又未到曖昧。因為大家都鍾意Avengers，所以之前已經約過出嚟一齊睇《Marvel隊長》同《復仇者聯盟4》，而且都試過大家一齊約收工食飯，基本上如果佢得閒都會應約。有時我會話等佢收一齊走，佢都會接受我等佢。我哋見面溝通冇問題，會互相打鬧互整，不過佢好少主動message我，Whatsapp都係三四句完結，未如見面咁熱情。

問題嚟喇，我都明可能女仔（尤其爽朗女仔）咁樣對男仔好正常，但我應該用咩心態去面對呢？繼續當普通朋友先溝通？還是當一個追求者？而現階段佢又係點諗我？可以幫我分析一下嗎？

謝謝🙏🏻

一條等待出pool嘅高佬敬上

《大力女子都奉順》劇照

Speed Dating Fever 負責人Frankie Wong 建議「高佬」可以作進一步行動，「首先佢對你起碼沒有反感，都會同你出街，所以我建議你可以作進一步行動」，Frankie舉例，「例如重要節日嘗試約佢，最近應該是中秋節吧，又或者去做一些比較容易建立感情的活動，例如去一整天的主題公園，又或者試吓約去酒吧傾計」。

《大力女子都奉順》劇照

對於和女生傳短訊的問題，Frankie表示應直接約見面。「不肯定他為何與你甚少WhatsApp，有可能他不喜歡打字，亦有可能你的話題太悶，吸引唔到佢同你熱情咁樣WhatsApp，如果你在這方面不是太吸引到佢，就建議你直接約佢見面好了」。

《大力女子都奉順》劇照

「她是甚麼心態很難判斷，但是如果你進一步暗示的話，相信很快可以了解她的想法，到時再決定下一步應如何做」。Frankie續說，「例如你暗示之後，佢好反感，你就應該要keep住普通朋友先再等機會。相反如果佢很受落，你就應該要大膽再進一步行動」。

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