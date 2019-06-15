【父親節】護送昏醉繼女回家兼幫保密　暖心後父獲網民大讚

「雖然承諾過會替繼女保密，但若不告訴太太，我是否太壞了？」有爸爸級網民在Reddit討論區發文，自己的繼女在派對上飲醉酒，並致電給他接她回家，又請求他不要將此事告訴媽媽，網民苦惱應否告訴太太。

《舉重妖精金福珠》劇照

有爸的孩子像個寶。有爸爸級網民在Reddit討論區發文指，「我常告訴我的女兒及繼女，當她們需要脫身時，就儘管打給我。不管我在做甚麼，我都會馬上趕到，不會多問亦不會評論她們，因為自己也曾年輕過。」

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「上週末，我收到我17歲的繼女電話，她說她偷偷跑出家去參加派對，但酒喝多了，她怕自己會醉倒在派對上，因為派對中有她不認識的人。」雖然網民爸爸及時趕到，但繼女已醉得走不了路，在扶她上車後，爸爸對她說，「雖然對你從家偷走十分失望，但仍慶幸你致電給我，這是正確且安全的做法。」

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話雖如此，但這位網民爸爸卻非常苦惱。「我沒有告訴我太太，因為我不想違背和女兒的約定，我想讓她知道她可以信任我，我希望我在做正確的決定。」

其他網民看到帖文後，紛紛留言大讚暖心，「這能讓她知道，每當遇上危險都能倚靠你」，「作為一個年輕媽媽，我也不會因而責怪她，因為我知道這只會讓她下次有危險時不告訴你」，「若因偷偷離家去玩，而將年輕人禁足，相信我，這只會讓他們下次偷走得更有技巧」。

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