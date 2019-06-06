一個「母」字引爆日本網民創意　一人一筆接力改圖成爆笑全家幅

記得已經有很久沒有見過網民改圖，卻想不到近日在網路上，居然又再次掀起了網民瘋狂改圖的熱潮！而一切的源頭居然是因為一個「母」字！

網民媽媽在學校通訊冊上寫的「母」字。（Twitter@@udonko3cw）

一個網民將媽媽以往在學校聯絡冊上寫的「母」字上載到網路，分享媽媽可愛的漢字字體，但眼利的網民居然一眼就洞悉真相，「佢絕對係跳緊老舞！」

上載到網上的「母」字，字形龍飛鳳舞、渾然天成，左右兩邊稍微向上，就像大鵬展翅；中間兩點，帶有些微母性的光環；再加上勾起的兩條腿，沒有疑問，絕對是一個正在跳芭蕾舞的媽媽無誤！

母字在跳舞！你覺得詭異嗎？（Twitter@udonko3cw）

網民隨後也分享媽媽在心情不好時寫的「母」字，想不到沒有了那種溫文的味道，取而代之的是狂野和瘋狂的街舞味道！其他網民紛紛留言，覺得想不到明明是文字，居然可以變得萌萌Der！

母親一時激動，「母」字看起來就會很像跳街舞！（Twitter@@udonko3cw）

然而，網民的這些圖片，只是改圖熱潮的開端。其他網民對於老母親跳舞的話題還是充滿干勁，讓跳老舞的媽媽可以和家人們一同盡興。為了滿足大家的好奇心，小編決定為大家總結一下改圖熱潮的進化論！

【爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@udonko3cw）

【跌在地上的哥哥看著 爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【跌在地上的哥哥看著 爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@diceke_damono）

【妹妹扶起 跌在地上的哥哥 看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【妹妹扶起 跌在地上的哥哥 看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@hotcake_fox_）

【擔心的弟弟看著 妹妹扶起 跌在地上的哥哥看著 爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【擔心的弟弟看著 妹妹扶起 跌在地上的哥哥看著 爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@Beruuu）

【被媽媽拉著的姐姐往後看到 擔心的弟弟看著 妹妹扶起跌在地上的 哥哥看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【被媽媽拉著的姐姐往後看到 擔心的弟弟看著 妹妹扶起跌在地上的 哥哥看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@mintman_dk）

【一條小狗看著 被媽媽拉著的姐姐往後看到 擔心的弟弟看著 妹妹扶起跌在地上的 哥哥看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【一條小狗看著 被媽媽拉著的姐姐往後看到 擔心的弟弟看著 妹妹扶起跌在地上的 哥哥看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@xoxo_kj8_jw ）

【一隻在遠處的貓咪注視著 一條小狗看著 被媽媽拉著的姐姐往後看到 擔心的弟弟看著 妹妹扶起跌在地上的 哥哥看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】

【一隻在遠處的貓咪注視著 一條小狗看著 被媽媽拉著的姐姐往後看到 擔心的弟弟看著 妹妹扶起跌在地上的 哥哥看著爸爸追著 跳開心舞的媽媽】（Twitter@SCP_2718）

在小編的角度看來，已經沒有什麼可以阻止網迷對於全家跳老舞的熱情。最新的改圖進度，就停止了在小貓咪身上。大家想加入其它人物進去嗎？快點下載圖片，留言給小編看看吧！

其實不僅是以上的全家連環跳舞圖，其他網民也有發揮創意，將「母」親的舞姿發揮到極致。大家快來看看有什麼創意改圖吧！

▼▼▼▼點擊看更多瘋狂改圖▼▼▼▼

左跳跳，右跳跳~！屁股扭一扭~！（Twitter@udonko3cw）

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