班主任包場請高考學生通宵網吧打機　背後原因超感動...

中學生涯最難忘的，除了一班共同在公開試奮鬥的同學，還有一路相伴的老師。在山西有位班主任於高考結束後，霸氣的將整個網吧包下來，請全班學生通宵打機，背後全因一個三年前的約定…

班主任網吧包場請高考學生通宵打機

高考結束後，山西朔州的一位高三班主任蘭老師，花了三千多元，將整間網吧包下來，請全班剛考完公開試的學生通宵打機。學生有的在打遊戲、有的在煲劇、有的在吃著零食…一張張的笑臉，被蘭老師用手機記下來。老師更笑指他們每個人都夜不歸宿，打趣的說全班第一的優等生上網吧被他抓到了，要帶她去見家長，引得全場一陣哄笑，氣氛樂也融融。

《今生是第一次》劇照

蘭老師解釋到，三年前剛擔任這班高考班的班主任時，全班整體的成績較差，尤其是男生喜歡上網，有的更會翹課上網吧打機。於是便向全班約定，若在準備高考的這三年，不翹課去網吧的話，考試完後就讓學生挑最好的網吧，由老師付錢包場，請全班去通宵打機。

《今生是第一次》劇照

高考完結後，蘭老師言出必行，在得到家長的同意下，帶全班學生到網吧玩通宵，就連在網吧吃的喝的，都是老師付錢。之後老師更帶著學生騎單車到上海畢業旅行。網民看到後都紛紛留言，「想當年班主任帶著全班去唱K」，「又是別人家的班主任」，「為甚麼我當時沒有這樣的老師」。

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