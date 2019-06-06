日本文具2019總選　強迫症患者必備：方形漿糊筆、無鋸齒膠紙座

文具店是日本旅遊必到地方！日本文具的設計既有創意又方便，外形時尚美觀，一向大受日本國內外歡迎。有日本網站舉辦「2019年文具總選」由網民投選出2019最佳文具，現在公布得獎名單不論你是不是文具控，也會覺是家中或辦公室必需品。

日本文具的創意及便利經常給人驚喜。日本網站GetNavi早前舉辦「2019年文具總選」由網民投選出2019最佳文具，現在公布得獎名單，除了大獎外還分為6個類別，書寫/擦除類、記録類、收納類、拼接和捆綁類、標記和溝通類、剪切和粘貼類，選出5位得獎產品。小編嚴選12件心水買推介，下次到日本要照著買！

日本網站GetNavi早前舉辦2019年文具總選。（getnavi.jp）

【大獎】GLOO黏貼用品系列

在今次文具總選中獲得大獎的是KOKUYO與「nendo」共同開發出的「GLOO」系列，將黏貼類文具重新定義，具功能性之餘外形計設優雅，當然獲得網民支持。方形漿糊筆把紙上每個角落也能塗滿漿糊，絕對是強迫症最愛。分液狀與膠狀兩款，還有多個尺寸選擇。

方形漿糊筆（膠狀/L）售價為380日圓，即約27港元。（GOOL官方網站圖片）

同是「GLOO」系列的還有吸盤式膠紙座，底部有吸盤設計，使用時膠紙座可以吸在桌上，單手就能輕鬆拉出並切割膠紙，而且膠座完全不會移動。刀刃還有特別設計，切割出來的膠紙是沒有鋸齒狀的，超級完美主義！

【二等獎】磁鐵電子便條板

二等獎是KING JIM推出的Boogie Board系列磁鐵電子便條板，設計輕薄而且細小精巧，一按鍵就能清除畫面可重複使用，比傳統便利貼環保，可以長時間顯示畫面又不耗電力，背面有磁鐵可貼在雪櫃上。

【再進化】筆型剪刀

「PenCut Premium」推出的剪刀可以變形成筆型，方便收藏及攜帶，1.5mm厚的刀刃鋒利好用，無論薄膠或厚紙都能完美修剪。外觀設計時尚，有三種顏色選擇。

筆型剪刀現售價為900至1300日圓，即約65至94港元。（getnavi.jp）

【文具百寶袋】雙層直立式筆袋

收納類第一位是直立式筆袋鼻祖品牌「Neocrits」推出的最新設計產品。雙層設計每層底部還有隔板，方便存放擦膠、便條貼、夾子等細小文具。每日帶大量文具的同學們必備，共有三種顏色可以選擇。

【文青必備】按鈕式水筆

書寫/擦除類第一位得獎者是斑馬牌的按鈕式水筆。文青必備的水筆有新進化，按鈕式設計不怕蓋子不見，按一下就可輕鬆書寫，秘密是用了新的墨水，墨水本身會吸收空氣中的水分，以保持筆芯的濕度，防止乾燥。還有有36種顏色選擇！

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