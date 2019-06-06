【激辯】一見鍾情還是日久生情？　網民嘆：日久生情的是備胎

有網民在連登討論區發文，問問一眾網民會如何選擇另一半，是會選第一眼就見到又感覺的他/她；還是一個長時間陪伴著你的他/她？

《我的ID是江南美人》劇照

一見鍾情 V.S. 日久生情



一見鍾情和日久生情，兩種愛情你會如何選擇？有網民在連登討論區發文，問問一眾網民會如何選擇另一半，是會選第一眼就見到又有感覺的他/她；還是一個長時間陪伴著你的他/她？發帖網民續指，「以前老一輩好多都盲婚啞嫁，好多時都冇辦法選擇自己愛嘅人，所以成日觀喻後一輩，要選擇一個你愛嘅人，但又有人話，女仔點都要揀一個對你好，愛你嘅人同你結婚」。帖文一出引來一陣熱議，有網民指選擇會隨年齡面而變，更有網民歸納出最理想的戀愛模式。

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選擇與年齡有關？



有網民指選擇與隨年齡漸長會有所改變，「細個咪揀一見鍾情，覺得鍾意就大過天。大咗經歷多咗，就知要揀一個願意陪你，又對你好嘅人」。有網民指「一見鍾情先係原始吸引力」，亦有其他網民分享自己經歷，指自己相信一見鍾情，就算對方以追求者身份再怎麼對她好，自己亦不為所動，「有個人就算對你幾好，你一開始對佢無感覺，當佢係朋友嘅時候，已經好難會萌生到個 Feel (愛情)」。

但有網民反指，一見鍾情的愛不及日久生情的長久，「你日久生情嗰個，就代表你對佢有好深入嘅了解，拍拖起嚟都會順利啲。但一見鍾情呢，你對佢乜都唔知，多數啲人一見鍾情都係睇樣多，仲有一見鍾情多數唔會長久得去邊，你遲下會覺得佢都唔係幾好」。

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網民神回應：完美關係是...

有網民嘆，「一見鍾情嘅另一半，得唔到嘅時候，自自然然就會搵日久生情嘅女仔作後補」。雖說網民意見紛紜，有「精明」的網民卻留言 「Why not both ? (為何不能兩者兼得？)」，更歸納出最完美的情侶關係公式，「 一見鍾情都唔代表無深入了解㗎，好多時識咗啲人，覺得無feel (感覺) 就會入咗friendzone (朋友圈) ，咁好難再日久生情。你第一下覺得無feel就係無feel。所以一見鍾情咗，然後再慢慢了解，再日久生情係最理想」。

感情沒有絕對的對錯，一見鍾情還是日久生情，最後還是一句「Super！打和」作結。但各人的性格和取態不同，看畢網民意見 ，大家又是哪一派？

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