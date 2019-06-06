【Pokemon 劍/盾】新Game精靈巨大化　網民：卡比獸一腳踩爛城市

任天堂 Switch 平台的最新 Pokemon 正傳大作《Pokémon Sword/Shield（寶可夢 劍/盾）》，講了好幾個月，今日終於再次再次公布更多新遊戲情報，但想不到遊戲中的新搞作，又再次引起大批網民腦洞大爆炸！

在新作中，所有Pokemon都可以「極巨化」，體型可以瞬間變大百倍，從而獲得更強的攻擊和表現。難得推出新主題，你們覺得網民會放過這個抽水的大好機會嗎？

網民們知道Pokemon可以巨大化後，立刻二次惡搞，模擬小精靈巨大化的不同場景！在上代阿羅拉地區出場的長頸椰蛋樹也在長度上有所進步，今次不再僅僅突破雲層，更衝破天際，突破臭氧層！

吼鯨王作為體型最為巨大的小精靈之一，當然也逃不過被惡搞的命運。經過網民的詳細分析，進入戰鬥會場也很勉強的吼鯨王，在巨大化後已經比戰鬥會場大，更可能一秒壓碎會場！更有精通天文的網民估計，巨大化的吼鯨王其實比木星更巨大！

還有變大後的百變怪和伊貝，究竟與訓練家們如何相處呢？網民們得知巨大化的概念之後，不斷腦洞大開，想出了很多小精靈巨大化的搞笑場面。大家不如往下拉動，點擊圖片看看網民們的瘋狂想法吧！

▼▼▼▼點擊看更多巨大化小精靈▼▼▼▼

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其實在第一季的寵物小精靈中，任天堂可能已經埋下伏筆，向粉絲透漏巨大化的想法。在無印篇的第十九集中，因為火箭兵團的緣故，一隻野生大眼水母進化成一隻超巨大的多腳水母，並帶領著一群大眼水母攻擊小鎮，嚇得小智立刻帶著不死的比卡超上陣應戰！

巨大的多腳水母命令手下打燈壯膽。（寵物小精靈截圖）

還有小智的木守宮，也曾經因為一些意外，被一種神奇的光線照射過之後，變成巨大的木守宮。木守宮還要與另一隻巨大化的溶食獸進行對決，每個動作都能夠破壞一棟大樓！

木守宮眼角的陰影，讓小編不禁估計他想對小智狠下毒手。果然變大的小精靈很難控制。（寵物小精靈截圖）

真想不到Pokemon的動畫中也出現過小精靈巨大化的影子啊！在遊戲開售之前，大家對於現在已經公布的遊戲細節和巨大化的Pokemon，有沒有一些大膽的想法呢？快點留言說出來吧！

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