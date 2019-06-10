日本BR x Minions期間限定雪糕　獨角獸新地杯好夢幻

人見人愛的Minions人氣一直高企，日本雪糕連鎖店推出Minions期間限定系列。除了Minions造型雪糕杯道及甜筒，還有獨角獸新地杯，6月遊日打卡推介！

日本雪糕連鎖店BR（Baskin Robbins）再度與Minions合作，在6月1日至30日期間推出「Minion's 31 JACK」期間限定系列，除了7款Minions主題造型雪糕產品，還推出新口味Minion Fluffy World，全部都是售完為止。

日本雪糕連鎖店BR與Minions合作6月期間限定，遊其中有三款期間限定杯子。（Universal Studio圖片）

【新口味】Minion Fluffy World

今次推出的新口味Minion Fluffy World以Minions電影中角色獨角獸Fluffy為設計，粉紅、白、藍三色雪糕混合而成非常夢幻，粉紅色是士多啤梨味、白色是美式棉花糖味，而藍色是傳統棉花糖味。雪糕上面還有極精緻的Minions餅乾，超可愛！現售價為390日圓一球，即約28港元。

新口味Minion Fluffy World以Minions現售價為390日圓一球，即約28港元，不同店鋪價格或有差異。（Universal Studio圖片）

【還原度極高】Happy Doll Minion

Happy Doll Minion雪糕有Smile（左）或是Hello（右）造型兩選擇。用朱古力牌做出Minions的大眼睛、嘴巴和小手。頭上還有Minion最愛的香蕉造型朱古力，加上有Minions制服圖案的杯子，還原度極高。還附送Minions小湯匙，一共3款會隨機送出。可選一球任何口味雪糕，現售價為480日圓，即約35港元。

Happy Doll Minion雪糕（Universal Studio圖片）現售價為480日圓，即約35港元，不同店鋪價格或有差異。

【極夢幻】Unicon Sunday獨角獸新地

以獨角獸為主題的新地，杯身印有Minions、安安和獨角獸Fluffy圖案。雪糕上有大量彩色棉花糖，以及糖果和漩渦造型的朱古力，淋上粉紅色糖漿及彩色朱古力針，還插上印有獨角獸Fluffy的餅乾，女孩子和少女們必買。可選兩球雪糕，現售價為650日圓，即約47港元。

獨角獸新地現售價為650日圓，即約47港元不同店鋪價格或有差異。（Universal Studio圖片）

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門票價格 -$130/$150

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