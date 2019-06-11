期間限定！東京Little Twin Stars博物館開幕　超靚限量甜品精品

七夕將至，Sanrio推出多個期間限定Little Twin Stars活動，包括博物館及Cafe限定餐點，全以粉粉嫩嫩的顏色做主題，打卡一流！去日本旅遊時不容錯過！

七夕主題的限量版公仔！（Sanrio圖片）

七夕快到了！日本Sanrio就大推Little Twin Stars的周邊產品，一口氣推出兩個以Little Twin Stars為主題的活動！

（Sanrio圖片）

【1】打卡必去！Little Twin Stars博物館

於東京表參道的期間限定七夕Little Twin Stars博物館「LittleTwinStars MILKYWAY MUSEUM -TANABATA- PRODUCED BY LIDDELL」，有多個打卡位置，包括星星許願樹、雲朵臥房等等。

當然少不了周邊商品！官方推出大量Little Twin Stars的產品，小方巾、電話殼、髮夾等等，大家的錢包準備好未？

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這一次Little Twin Stars展覽的票價為800日圓，預購的話可以獲早鳥優惠，每張500日圓。留意返，每節參觀時間為一小時，一日有八場，購票時就要小心喇！

展覽日期：6月27日至7月7日 地點：表參道The Corner（東京都渋谷区神宮前5-29-1） 時間：11:00－20:45（一日八節，每節一小時）

【2】夢幻飲品！Little Twin Stars主題餐點

東京的Sanrio Pompompurin Cafe原宿分店亦將推出三款期間限定的Little Twin Stars餐點！夢幻的顏色配搭，是打卡必備之選！

（Sanrio圖片）

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發售日期：6月15日至7月7日 地點：東京原宿Pompompurin Cafe

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