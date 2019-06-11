「最想和他結婚」日本男演員Top10　菅田將暉高橋一生三甲不入

如果講到想和哪一個日本男藝人結婚，你會選擇哪一位呢？日本綜藝節目《ヒルナンデス！》最近以「最想和他結婚的男演員」為題，訪問多名20歲至30歲日本女性，得出最多「櫻花妹」願意下嫁0位男演員。

（網路圖片）

【最想和他結婚的男演員Top 10】

日本的男明星們後浪推前浪，想不到大部分入選的男明星們都是小鮮肉。究竟有哪幾位男演員能夠入選呢？大家一起來看看！

【第3位】竹內涼真

現年26歲的竹內涼真，想不到已經成為妹妹們的幻想結婚對象呢！作為日本新生代的後起之秀，剛出道才20歲的竹內涼真憑著185cm的身高和一顆性感墨，獲得《幪面超人Drive》的出演機會。

如同三浦春馬如同一樣，秉承著出演《幪面超人》就會爆紅的定律，他很快就在日本演藝界混得如魚得水。

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【第2位】田中圭

田中圭出道以來一直在不同電視劇中擔任配角，直至於《大叔的愛》中擔正成為男主角，其有趣生動的演出，更讓他一舉成為國民男神！此外，天然呆的性格，還有在綜藝節目上分享家庭的趣事，讓妹妹們對與田中圭的婚姻生活充滿憧憬！但妹妹們記住，要是他刻意再選伴侶的話，他一定是巨根優先啊！你有嗎？

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【第1位】松坂桃李

第一位是松坂桃李！有追看日本新聞的大家應該都知道松坂桃李正在日本演藝界發光發亮吧！2009年已經出道的他，經過多年訓練，越見成熟的演技令網民大讚，30歲的他的撩妹技巧更直線上升，經常在綜藝節目上光明正大挑逗鏡頭，令觀眾臉紅耳熱！

【第1位】松坂桃李（網路圖片）

然而，想要成為松坂桃李的正室並不是那麼容易，你不僅需要過五關斬六將，更需要滿足到他的各種要求！最近他在綜藝節目上公開了自己喜歡的女性類型，打噴嚏時不可以時發出可愛的聲音，還有看電影時一定要看完工作人員名單……果然要成為國民老公的正室，沒有一定覺悟都不行啊！

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入圍的男演員們果然好高質素啊！但想不到他居然只排在第6位。雖然他平常的表情多到被網民裝作了一系列表情包，但其實他在《四重奏》中出色的演出，還有若隱若現的鎖骨，可是迷倒不少人啊！究竟他是誰呢？點擊圖庫看看吧！

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