網民分享扮高10cm神技　8年兩任女友都無發覺　全靠簡單2招　

有網民於連登討論區貼文講出收藏多年的秘密。原來他這些年都靠簡單兩招扮高足足10cm，而且持續8年，不單朋友不知道，連關係親密的兩任女友一樣無發現！

你以為個個都是黃祖藍？身高就是一切！（《加油威基基》劇照）

近日有網民在連登討論區分享「不夠膽講出來的秘密」，樓主居然自爆自己靠著兩招偽裝身高。他表示，自己本來高164.5cm，但就扮超過170cm高，最高紀錄可以相差10cm，而當中關鍵就是穿著增高鞋墊和厚底波鞋。

厚底波鞋和增高鞋墊，這兩招看似很簡單，但樓主表示當中有巧妙。例如厚底波鞋，樓主大愛Nike Air max，這一款波鞋被網民封為增高神鞋，全因為其塑膠鞋底有足足約4cm的高度，價錢卻十分親民。舉例記者本身身高169cm，一穿上就能由多比進化成人類，成功突破170cm大關。

有一種高叫自信高。誰會知道有多少cm是來自鞋墊。（《先熱情地打掃吧》劇照）

超厚鞋墊？

然而，將高度全部投資在一個地方，明顯不是一個理智的決定。除了波鞋有用，鞋墊都幫到手，但市面上流行的通常都是簡單放在鞋裏的鞋墊，舉例去Party Room或者一些親友聚會，只要一脫鞋，就難免原形畢露，造成尷尬。

樓主就推薦購買能夠放進襪子的鞋墊，可以瞬間增高6cm！即使參與需要脫鞋的場合，減去鞋子的4cm，你還有已經整整6cm的「外骨骼」乖乖黏在腳底上。能夠俯視其他「多比」的感覺。

這塊平平無奇的鞋墊可以安穩地安放在腳底下，令樓主瞬間增高6cm。（網民連登主義圖片）

與女友親密行為堅持不脫襪

看似很容易暴露的秘密，想不到連續8年身懷異物，都沒有人發現過他的增高秘密！不說朋友活動等等脫鞋場合，樓主堅稱8年來與異性在床上互相表達愛意，仍然堅持不脫襪子。

郭富城都只有172cm，你呢？需要鞋墊嗎？（《寒戰》劇照）

「唔除襪就得，我個鞋墊收喺襪入邊」，簡單一句，就能夠表達出樓主對保留最後6cm尊嚴的那份精神和情懷。這份堅持，鞋底同樣有鞋墊的小編非常感同身受，並對這份堅持表示無限的敬意！

網民們對樓主增高的方法表示驚訝，紛紛向樓主請教。例如要買大一號的鞋子才能塞入鞋墊等等技巧，大家知道嗎？

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