全港5間台灣茶飲6月優惠　賞茶送餅乾、新店米堤全線9折

日前喜茶推出阿華田再次帶起台灣茶飲潮流，只飲一款怎能滿足？小編集合6月5間台灣茶飲店優惠，既有買一送一亦有送餅乾，省下來的錢又可多買幾杯了！

夏日炎炎一杯冰涼的茶飲消暑解渴！日前喜茶推出阿華田再次帶起台灣茶飲潮流，多間台灣茶飲連鎖店亦推出新口味及各種優惠，既有買一送一亦有送餅乾，立即查看優惠詳情。

多間台灣茶飲連鎖店推出新口味及優惠。（一芳、幸福堂官網圖片）

1【送餅乾】賞茶

賞茶與嘉頓合作推出優惠，又有減價，又送餅乾！即日起至7月14日，憑指定餅乾包裝盒上的貼紙，到賞茶買飲品滿25元，即可減5元。此外，於6月期間逢周日購買飲品一杯即送餅乾試食裝一包。

2【學生優惠】一芳台灣水果茶

一芳台灣水果茶上月推出益力多系列，以益力多加上百香果或鳳梨調制出一系列飲品，夏日消暑之選。即日起至7月31日出示有效全日制學生證購買益力多系列，可享第2杯半價優惠，同學們不要錯過啊！

3【買一送一】幸福堂

在台灣以黑糖珍奶獲得超人氣的幸福堂推出端午節優惠，即日起至6月14日，在太子分店購買指定人氣茶飲，包括女神花茶、錫蘭紅茶、烏龍茶、麒麟茶，都有買一送一優惠！在店舖內在Facebook或IG按讚並分享，加上指定標籤即可享有優惠。

4【九折優惠】香港米堤

日前台式茶飲店「米堤銀行」（香港米堤）登陸香港在尖沙咀開店，主打飲品包括碟豆花鮮奶、地獄黑糖八波鮮乳、蜂蜜檸檬碟豆花茶等。即日至6月14日開幕期間舉行優惠，全線飲品可享有9折優惠。6月12日開幕日，指定飲品還有買一送一優惠，只限每日首100杯。

5【$10試飲】CHALI 茶里

CHALI 茶里新推出紅豆奶茶系列，有紅豆奶茶及紅豆蜜桃窪烏龍奶茶兩種口味。今日及6月12日的在下午2時至3時；5時至6時及8時至9時三個時段可享10元試飲優惠，每人限購一杯。