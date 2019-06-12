逆權司機、華麗的假期　盤點5套韓國民主運動電影　

不止是香港，韓國在民主化進程中，也經歷了多次社會運動，除了2年前引起熱話的《逆權司機》，也有不少韓國電影以民主運動為題。《開罐》盤點5套韓國社運電影，為仍在努力的香港人加油打氣。

【逆權司機】

逆權司機

我無法再拖延這些軍人了，所以請你快點離開。不用擔心我，請務必把發生在這裡的事，告訴全世界的人知道﹗ 《逆權司機》

2017年上映的《逆權司機》改編自真人真事，背景沿自韓國史上重要的民主抗爭運動—光州事件。故事講述 1980年戒嚴期間，的士司機的單親爸爸，機緣巧合下接載德國記者前往光州採訪，在軍方的打壓下，驚險護送德國記者順利回首爾的故事。



【華麗的假期】

華麗的假期

如果這是叛亂，點燃導火線的就是你們! 你覺得以這種方式掌握的權力會維持多久? 你知道比槍炮更強大的是甚麼嗎? 是人！ 《華麗的假期》

同樣講述光州民主化運動的《華麗的假期》，於2007年上映時，亦引起韓國國內一陣討論。故事講述的士司機和就讀高中的弟弟二人相依為命，隨著反對全斗煥上台的抗爭規模漸大，姜民宇禁止弟弟參與示威。但當弟弟振宇得知同學被軍方毆打致死後，也一同參與抗爭，但其後亦在鎮壓中死去。

【1987：逆權公民】

1987：逆權公民

我們剩下的武器只有真相，惟有真相才可令政權下台。 1987：逆權公民

《1987：逆權公民》以1987年6月，韓國各地爆發的大規模民主運動，( 後稱「六月民主運動」) 為故事背景，改編自真實發生的事件，朴鐘哲被拷問至死一案。故事講述大學生在接受警方調查時，遭受水刑至死，從而觸發全國示威，逼使當時的韓國總統後選人盧泰愚頒布六二九宣言，宣布改憲，恢復總統直選。

【逆權大狀】

逆權大狀

即使石頭再堅硬，也是死的，雞蛋再脆弱也說是活着的生命，石頭終究會碎成細沙，雞蛋最終也會孵化越過石頭 逆權大狀

2013年上映的《逆權大狀》，以1980年代初的釜林事件為背景，主角宋佑碩亦是以為被捕者辯護的已故前南韓總統盧武鉉為原型。故事講述只有高中學歷的窮小子宋佑碩，寒窗苦讀7年終於通過司法考試。但他為了賺錢，辭去法官一職，當個能賺錢的律師。當他想報答當年寒窗苦讀時，曾接濟他的小餐館老闆娘時，發現老闆娘的兒子被軍方當作赤色份子拷打折磨。於是宋佑碩不理被政府報復的風險，在不公的法庭上為被捕者辯護6個月。

【26年】

26年

2012年上映的《26年》是改編自同名網絡漫畫，講述光州事件發生26年後，受害者的遺孤長大後成人後，集合群起向總統全斗煥復仇的故事。由於題材敏感，投資方臨時撤資，劇組透過官網向市民集資，共募得7億韓元。