韓學生路不拾遺拒收酬金　銀包失主勁感動「霸氣」報答全校

韓國濟州島地方警察在官方臉書登載一篇文章，內容是有兩名中學生，在今年1月底撿到一個錢包，裡面放有現金、信用卡及證件等，兩名少年並未想據為己有，還直接將錢包送至失主家中，這讓失主非常感動，而4個月過去了，他也給這兩名少年超霸氣的回報。

這篇題為《西歸浦中學收到125盒薄餅的故事》透露兩名中學生韓雄（한웅，音譯）與康泰原（강태원，音譯），1月30日放學回家時在路上撿到一個錢包，內有30萬韓元現金（約2000港元）、信用卡及證件，少年們並未決定將錢包送往警局，而是查看放在裏面的身分證後，直接循着地址，將錢包送至失主吳勝津（오승진，音譯）家中，這讓焦急的失主相當感激。

事後失主想給予學生酬勞，卻遭婉拒，「學生們善良純真的內心非常難能可貴，非常感動，於是我打電話至學校詢問他們的老師，該如何獎勵這兩名學生，表達我的感激」，過了4個月後，他花了比錢包內多3倍的錢，訂了125盒薄餅，霸氣的請全校604位學生吃薄餅，這也讓兩名學生的善行傳遍學校，而他們受訪時表示「撿到錢包後，我們覺得失主應該很着急，所以就直接送往失主家了」。

不少網友稱讚學生的善行和失主的報答，「學生們都很善良，錢包主人（的舉動）也很帥氣」、「深受感動，給學生們送上了連錢都買不到的名譽」、「希望經常看到這樣的新聞」、「暖暖的，希望世界變得漂亮些」。不過也有人認為本來學生為善不欲人知，結果最後高調的被全校知道。

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