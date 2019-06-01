從百大韓劇嚴選4套必睇佳作！鬼怪僅排21位？冠軍絕對係眾望所歸

浪漫韓劇多到數不完，哪部才是難得一見的好劇？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集、分析網友的討論，製作出的百大口碑韓劇排行榜，保證是各位看倌的最佳參考！小編這次從排行榜中挑選4部「最具話題」的浪漫戀愛韓劇，包準絕對不踩雷！

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＃No.21｜《鬼怪－孤單又燦爛的神》｜網路聲量：2828篇

《鬼怪－孤單又燦爛的神》豪華陣容令劇集未上映前便造成轟動。（百大口碑／韓劇）

由韓國有線電視tvN播出的《鬼怪》，未上映前便造成轟動，因為劇組請來了孔劉、李棟旭、劉仁娜等實力演員大鬥演技，超豪華陣容讓不少劇迷口水直流！果然《鬼怪》播出後不斷締造收視紀錄，不僅以平均19.6％的收視率傲視群雄，大結局當日收視率更突破20％，優異的收視成績使該劇成為tvN的「歷年收視冠軍」。

《鬼怪》主角為古代愛國大將軍——金信，因朝廷奸臣誣告而慘遭皇帝處死。然而，含冤而死的金信並未真正死亡，他成了一個「求死不能」的靈魂，需藉助陽間「鬼怪新娘」的力量，才能讓他順利超渡。徘徊在人間將近千年的金信，某日意外碰見看得見他的女高中生後，漸漸地愛上了她的善良與執着，這讓他開始猶豫是否要迎接死亡，因他早已被生離死別折磨過無數次。金信與女高中生的「人鬼戀」是否會平穩長久？這就交給各位看倌來自行發掘啦！

《鬼怪－孤單又燦爛的神》優異的收視成績使該劇成為tvN的「歷年收視冠軍」。（百大口碑／韓劇）

不少網友將該劇視為「經典」，不時在各大討論區回憶「人鬼戀」浪漫劇情，更會拿它作為典範，藉以評比其他內容相似的韓劇。而今年《鬼怪》的製作人與編劇再度合體，出新作《阿爾罕布拉宮的回憶》，這喚起了影迷心中的回憶，又想再複習一次《鬼怪》了！此外，《鬼怪》中的2號浪漫情侶-李棟旭與劉仁娜再次合體共演《觸及真心》，這根本意圖使人想起兩人未完的情緣！儘管《鬼怪》完結距今已過兩年，但網路上話題熱度仍不減，持續活在眾多影迷的心中。

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＃No.9｜《金秘書為何那樣》｜網路聲量：9424筆

《金秘書為何那樣》獲得64%的正面評價。（百大口碑／韓劇）

完全沒有大壞蛋的浪漫愛情劇看過嗎？由人氣演員朴敏英與朴敘俊合演的《金秘書為何那樣》，改編自同名人氣漫畫，是韓劇少有的「零負擔」搞笑浪漫劇！由於《金秘書》劇中完全沒有「勾心鬥角」的拉扯橋段，裏頭只有滿滿的「搞笑劇情」以及「浪漫畫面」，因此頗受觀眾好評，網路上有高達64％的正面評價！

《金秘書》主角是位「過度自戀」的財團副會長李英俊，兒時曾遭未知女子綁架，因此對女性始終保持距離，不敢有肢體接觸，唯獨一位金微笑秘書能跨越界線，不僅可以幫他繫領帶，更掌握他所有的行蹤，形同私人褓母！然而，某日金秘書再也受不了英俊的自戀性格，決定辭職離開，這讓他非常受挫。因此，英俊決定用「愛」來挽回這金秘書，希望她能伴隨在他身旁。自戀又怕與女性肢體接觸的英俊會如何打開心房、擄獲微笑的芳心呢？等待各位自行探索！

《金秘書為何那樣》主演朴敏英拍宣傳片講中文引起話題。（百大口碑／韓劇）

《金秘書》自開播以來便頗受觀眾好評，其演員們更是備受粉絲寵愛，每每出走海外宣傳，都會成為媒體的焦點！《金秘書》完結距今已過一年，但人氣依舊不減，在朴敏英拍宣傳片及來赴台見粉絲時，該劇又會被影迷們拿出來討論，甚至是重新「複習」一次！精彩又搞笑的劇情，總是能給影迷們些許慰藉與歡笑。有這麼多觀眾認可的浪漫喜劇，絕對是優良品，你還在等甚麼？

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＃No.8｜《男朋友》｜網路聲量：9917篇

《男朋友》比《金秘書為何那樣》的網路聲量更高。（百大口碑／韓劇）

由「喬妹」宋慧喬與朴寶劍合演的韓劇《男朋友》，劇情顛覆以往的「男富女窮」角色定位，以「小男人與女強人相戀」的故事為主軸，驚艷眾多觀眾！劇中朴寶劍完美詮釋「暖男精神」，用愛與包容呵護着宋慧喬，不少為愛犧牲的場景，保證讓你哭得不要不要！

劇中宋慧喬扮演議員的女兒車秀賢，她曾與財閥公子結婚，因不堪丈母娘長期地羞辱與挑撥，憤而提出離婚，訴訟後得到了一家即將倒閉的「童話飯店」作為補償。某日，車秀賢前往古巴出差，途中卻迷了路，所幸碰見了由朴寶劍飾演的金振赫，才順利解決問題。在古巴的那幾天，雙方產生了曖昧的情愫。回到韓國後，金振赫竟錄取了童話酒店的職缺，成為了車秀賢的下屬。命運的安排，使兩人不畏流言蜚語以及前夫家輿論壓力，勇敢展開辦公室戀情！

《男朋友》獲得60%的正面評價。（百大口碑／韓劇）

《男朋友》開播期間，時值韓國女權運動「#Metoo」的高峰，劇中朴寶劍各種「暖男舉動」，讓不少女性覺得欣慰，因為終於有韓劇不是在宣揚「大男人主義」了！挾着龐大的聲勢，《男朋友》首播收視率高達8.68%，一舉成為tvN歷年水木連續劇的「首播冠軍」！此外，劇中的浪漫情節，也屢屢成為網友們熱議的話題，每當朴寶劍施展浪漫攻勢，隔日便會成為媒體的焦點，討論度居高不下，也深受網友好評。若你早已厭惡「男強女弱」的角色定位，不妨來看看《男朋友》，保證給你全新的浪漫體驗！

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＃No.1｜《她的私生活》｜網路聲量：22787篇

《她的私生活》成為百大韓劇冠軍。（百大口碑／韓劇）

又見朴敏英！這次她在韓劇《她的私生活》中扮演過着雙重身份的「追星宅女」，與「冰山美男館長」金材昱大談「成人式愛情」！該劇開播以來創造不少話題，目前暫居「韓劇網路聲量排行」冠軍，可見網友們對它可是興趣滿滿啊！《她的私生活》到底哪裏吸引人呢？讓我們看下去！

在《她的私生活》中，朴敏英飾演女主角成德美，白天是美術館策展人，晚上則是男團狂粉與站姐，曾因追星過度與多任男友分手。 原本以為自己將接任下屆館長，但半路卻殺出一位程咬金「高傲美男」Ryan，奪走了她的夢幻頭銜。兩人不打不相識、從死對頭變成互相愛慕，且因為各自的秘密與特質越走越近，更發展出奇妙且色色的浪漫關係！

《她的私生活》朴敏英與金材昱激吻一幕轟動網民。（百大口碑／韓劇）

《她的私生活》一劇反映眾多「宅女」們內心的渴望，寫實又浪漫的劇情，吸引超多迷妹們前來賞劇！隨著劇情的延伸，越來越多「超親密」鏡頭，深深着引著觀眾們的心，網路熱度狂飆上升。劇中金昱材大秀野獸派的撩妹術，跟朴敏英的親密互動更讓觀眾直呼簡直是「站立式床戲」，渾身散發着一股狂野卻不失禮節情色氣息，一個眼神便迷倒千萬少女，劇迷們更因此封他為「金材慾」。

目前該劇仍在連載中，每每有劇情高潮時，便會在網路上引發討論，看來大家都十分關注此劇呢！大家趕快趁尚未完結前補完進度，與網路上成群的迷妹們一起共賞浪漫大結局吧！

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