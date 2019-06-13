【逃犯條例】近百港人首爾集會聲援　「好多途人主動問發生咩事」

6月12日大批香港市民到立法會、政府總部等地示威，警方為了驅趕示威者，更不惜出動胡椒噴霧、水炮、警棍、甚至布袋彈等武器，超過20名市民受傷。 同一日，過百名在韓港人亦於首爾發起集會，向當地人解釋最新情況。

韓國電視台SBS派出記者，實時直播香港的情況。（SBS NEWS截圖）

為了聲援在港的「反送中」運動，近百名在韓港人於6月11及12日晚上，在首爾的旅遊熱點弘益大學的街頭集會，他們舉著自製的標語，隔空聲援在港上街的抗爭者。有份參與集會的在韓港人學生Zoey接受《開罐Opener》訪問時表示，集會期間很多經過的途人也有停下來了解，亦有不少人直接過來詢問有關香港發生的事。

參與集會的人一字排開，手拿著不同的標語。（「在韓港人反送中聲援行動」提供圖片）

中國遊客叮囑港生小心

Zoey續指，不少來自內地的遊客也有向他們了解事件，「那些中國遊客叫我們要小心，因為將會有越來越多限制，亦有叫我們要加油」。在參與是此集會之後，Zoey認為，「其實牆外的中國人，比我們想像人開放和理性」。

另一方面，Zoey透露自己身邊不少韓國朋友，起初也不太明白為何香港年輕人會有如此激動的反應，她解釋：「因為在韓國也有類似的法律，將在外國犯罪的韓國人引渡回來審理。他們覺得立法是正確的事。我們能做的，就只有盡量向他們解釋港人的憂慮。」

近百港人在首爾集會聲援香港示威行動。（在韓港人反送中聲援行動提供圖片）

另一邊廂，為了將第一手的最新資訊帶給國民，不少韓國媒體紛紛派出記者到香港報道最新的情況，包括SBS電視台、MBC電視台、 JTBC電視台等。其中SBS的特派記者，無懼警方發射多枚催淚彈，冷靜站在最前線進行直播報道，獲得不少港人讚賞。

多間電視台派記者來港進行直播報道（MBC、JTBC、SBS NEWS）

中文大學全球研究課程助理講師鍾樂偉亦於自己的facebook專頁上稱讚該名記者。他指，該名記者進行直播時，警方正在於附近發射多攻催淚彈，多名示威者走避，但該名記者仍堅守原地。他亦提及，記者堅持在該處進行直播的原因，是希望能為觀眾帶來更多「現場實感」。

另外，有人於韓國青瓦台請願網站發起請願，要求韓國加入援助香港，至今有約4千4百人參與。不過，不少韓國人不支持於青瓦台發起請願之做法，認為請願網是供韓國本土市民使用，而且韓國本身已經有很多問題要處理。