戶外活動補充體力　12種方便攜帶及儲存食物

當人作長期活動時，少不免消耗體力。當然要有食物儲備，小編推介12種容易購買及儲存的食物，既可補充體力又可對抗疲勞。為長期作戰作好準備！

當人作長期戶外活動時日曬雨淋，少不免消耗體力。當然要有足夠食物儲備，小編推介12種超市及便利店也可購買，又容易攜帶及儲存的食物給大家。既可補充體力又可對抗疲勞，為長期作戰作好準備！

戶外活動時需帶備足夠食物補充體力。（Vegan all the Thyme網站圖片）

1 牛油果

牛油果含有維生素B5(pantothenic acid)，可以令身體把食物轉為能量，而且有健康的脂肪與纖維，可以幫助食物的營養獲得吸收，纖維則會幫助餐後穩定血糖，讓人體維持均衡的能量。

2 堅果

堅果含有豐富的亞麻酸和維生素E，具有抗氧化的作用，而且還是一種高能量的食物，含有的不飽和脂肪酸比較多，容易被分解，在緊張的工作之餘進食少量堅果，可以為身體提供一定的能量。

3 番薯

番薯有複雜的碳水化合物，會緩緩釋出葡萄糖，提供穩定的體力。番薯也有豐富維他命 C、胡蘿蔔素、鎂和鐵，都是提供能量的主要元素。而且纖維含量也很高，讓你飽足感更長久。水煮或蒸煮後可存放較長時間。

4 香蕉

香蕉含豐富及優良的碳水化合物、鉀及其他營養素，能迅速補充能量。而鉀還可以幫助身體補充水分，糖分及碳水化合物。它的植物營養素，讓人體很快地恢復體力。放在香蕉盒內，就不怕壓壞了。

5 黑朱古力

朱古力是比糖果更好的選擇，選可可含量75%以上的更佳，因為糖分較低，而且可以提神並改善心情。朱古力能有效對抗疲勞，運動之前吃或者運動之後吃都比較不錯能補充熱量恢復體能，有效地補充丟失的糖分。

6 椰青水

椰青水是優質的天然運動飲品，它有天然電解質。當流失大量水分及電解質時，椰青水不但可補充水分，亦可幫助排走廢物。可避免身體脫水，更可補充流失的體液。各大超市及便利店可在找到。

7 燕麥片

燕麥片是一種富含纖維的食物，纖維能使消化的速度放慢，持續不斷地向血管供應碳水化合物，可使人體血糖水準一直維持在較高水準，使人體源源不斷地獲得能量。亦是放便攜帶及儲存的食物。

8 葡萄乾

葡萄乾可以提供人們所需要的養份。葡萄乾的營養價值非常高，它的主要成份為葡萄糖，及少量膳食纖維。葡萄糖被人體吸收後，就會立刻變成身體所需要的能量。

9 雞蛋

雞蛋容易被消化，它的蛋白質屬於完全性蛋白質，是運動後最佳食用食物之一。它含人體所需的全部氨基酸 (amino acid)﹐促進消化及吸收蛋白質，同時減少肌肉的破壞。烚蛋是最方便攜帶及存放。

10花生醬

花生醬蛋白質豐富，可媲美蛋和奶。花生的蛋白質豐富約有30%，而且比動物性蛋白質更易被人體吸收。花生醬含碳水化合物、豐富蛋白質和脂肪，這3種營養素為身體提供充足能量，並維持血糖穩定。但須留意要選擇少油及添加糖的花生醬。

11牛奶

喝牛奶比喝能量飲品更好！出汗愈多，體內流失的鈉和鉀也愈多，牛奶有豐富的電解質，可即時為身體補充電解質。更有研究顯示，牛奶能停留在體內的時間，比能量飲品或水較長，讓血液慢慢吸收，保持體內濕潤。而1杯脫脂奶中，可獲取8克蛋白質，有助修復肌肉。

12 奇異果

疲勞和壓力容易使體內細胞受到自由基攻擊，造成氧化傷害。奇異果有助消除自由基，減低疲勞的感覺。它含有豐富的維生素C，補充腦力所消耗的營養。它的低鈉高鉀的完美比例，可補充熬夜加班所失去的體力。