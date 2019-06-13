趁屋企無人　繼母偷偷送走PS4？　兒子一招報復令她無家可歸

每個家庭都有一個獨特的故事，而因PS4引起的問題卻不少見。最近網民分享自己一個有關PS4的復仇故事，繼母將兒子的PS4當成禮物送給別人。事件引起網民討論，全因事件的起承轉合實在太精彩，令網民大感慨：「依個結果實在太令人痛快！」

送走部寶貝PS4，幾親都沒有商量！（《寶貝智多星》劇照）

近日網民在討論區分享一個爭產復仇計劃，想不到事件的開端居然是一部PS4！樓主和其繼母一直河水不犯井水，但有一天居然將他的PS4當成禮物送了出去，令樓主難以接受，懷恨在心，最後更成功報復，趕走這位「綠茶婊」！

原來樓主的母親在5年前因病去世後，樓主化悲憤為努力，將心思全力投放在學業上；而傷心欲絕的父親則結識到一位女性，更在日後成為樓主的繼母。

當時剛年屆17歲樓主，因為成績優異，獲得學校頒發獎學金，打算出國升讀大學，因此並沒有對繼母多加理會。這位繼母也趁著樓主出國讀書，迅速的獲得父親的愛，正式坐穩合法妻子的位置。

樓主：看到50歲的父親和40歲的女人結婚，有點辣眼睛。（《一句話頂一萬句》劇照）

而幾年過去，父親在這位繼母的「精心照料」之下，按照劇情的發展，當然很快就死去了。幸好在臨死前，父親留下遺囑，雖然將大部份金錢分給繼母，但仍然將手下5棟房子留給樓主，讓樓主成為房子的合法擁有人。

什麼都沒有，但起碼有5層物業在手。（《繼承者們》劇照）

想不到在父親去世後，這位40幾歲的繼母並沒有埋藏在失去丈夫的悲痛之中，反而是立刻結識了一位20幾歲，比樓主還要年輕的「男人」！繼母將這個小白臉帶進房子，更旁若無人，視樓主為無物，將屋子當成自己物業般繼續生活。

幸好樓主也沒有太介意，因為他認為只要有屬於自己的房間，能夠生活就好了，因此他們也沒有很大爭執，相處尚算融洽。

宅男格言：留在房間，開著冷氣，看著手機，就這樣就輕輕鬆鬆度過一日。（《寶貝智多星》劇照）

但有一天回到家，樓主發現繼母居然將整套PS4送給了小白臉的堂弟。繼母只默默地解釋道：「你大個仔啦，都唔玩遊戲喇！我見唔好浪費，咪送畀人囉！」

樓主當然難以接受！「我甚至唔知道佢係邊個！你將我部PS4送咗出去？」看來樓主的繼母沒有看新聞，明顯不知道PS4能夠在一年產生了多少命案。因為PS4會將遊戲記錄儲存在主機內，因此一旦失去主機，就會遺失所有遊戲記錄。樓主得知的時候何其傷心啊！

聽到遊戲機被當成禮物送走了，「就好似個心穿咗個窿」......（《Keroro軍曹》劇照）

同樣化悲憤為力量，樓主的大腦迅速運轉，立刻計劃一個精密而簡單的計劃，向繼母展開復仇。

樓主先撒謊表示自己準備到外地生活，因此不會再回到這間房子。繼母聽到以後當然十分激動，以為自己終於可以獨霸這間房子了！聽到的時候，更要假惺惺地講了一句：「依度始終係你嘅屋企啊！你永遠都可以返嚟㗎！」，樓主直言：簡直令人作嘔！

「咪搞我部PS4啊！」（《愛回家》劇照）

聰明的大家有發現嗎？樓主講的是「我會搬走」，而並不是「留畀你住」。當然，樓主完全沒有提醒繼母的打算，因為繼母正開心計劃著利用樓主父親的金錢，與那個小白臉去個「難忘」的度蜜月旅行。

在他們去度蜜月旅行的幾天內，樓主立刻將房子出租，並更換所有鎖頭。他更特意與租客留言，講出瘋狂繼母的故事，以免在幾天後受到門鈴轟炸的影響。想當然，當她從度蜜月回來以後，與小白臉站在門前，終於意識到她被趕走了的時候，繼母當然臉都青了。

萬惡之源 —— PS4 的真容。（網路圖片）

網友看到最後，對這個神反轉表示震驚，想不到樓主能夠忍受這個繼母的心機，但一部PS4卻令他展開復仇！「不尊重人的人自然會有報應！」、「PS4是神聖而不可侵犯！」，看來PS4在大家心中的地位，快要比得上再生父母了！如果有家人將你的遊戲機當成禮物送了出去，你會有什麼反應呢？留言分享一下吧！

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