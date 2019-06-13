【迪士尼】6個公主迎難而上、不畏強權　只為保衛自己所愛！

為保衛家園而上街的人為數不少，其實迪士尼公主中，亦有不少公主為了保護自己所愛的人及事，不惜犧牲及面對危險，都要站出來。迪士尼電影可能是童話式結局，如果發生在現時香港又會如何？

（《阿拉丁》劇照）

【1】只為守衛子民！《阿拉丁》茉莉公主

迪士尼真人版《阿拉丁》上映一個多月，茉莉公主迷倒一眾影迷的不只是其美貌，更是她獨立自主、不畏強權的個性。電影當中茉莉公主為了保衛自己的子民，不惜一切都希望阻止賈方登位，避免戰爭。其代表插曲《Speechless》中的歌詞「I can't stay silent, though they wanna keep me quiet」（儘管他們想我閉嘴，我也不可保持緘默）、「All I know is I won't go speechless」（我只知道我不會一言不發）亦十分振奮人心！

（《魔雪奇緣2》劇照）

【2】《魔雪奇緣》愛莎女王

適逢《魔雪奇緣》快將上映第二集，一起來重溫一下第一集的劇情！愛莎的妹妹安娜與漢斯王子墮入愛河，原來漢斯王子只是為了吞併愛莎的王國，所以才接近安娜公主！為了拯救妹妹和王國，愛莎即使想躲於深山避開世事，最後仍然站出來成功擊退漢斯王子！

（《魔海奇緣》劇照）

【3】越過危險拯救世界《魔海奇緣》莫娜

因為蘊含創造萬物力量的「塔菲緹之心」被盜取，令一座一座的島嶼開始沉沒。為了拯救世界及保護家園，莫娜鼓起勇氣穿越汪洋，中間經過多重危險及難關，甚至遇上生命危險，最終成功拯救世界。大家又夠不夠勇氣，面對危險保衛家園？

（《風之奇緣》劇照）

【4】真人真事！《風中奇緣》寶嘉康蒂

寶嘉康蒂是美洲印第安公主，她的部族與英國人發生衝突，並發生中槍事件，於是召集邦交部落聯合起來對抗英國人，最後事件和平告終。

（《花木蘭》劇照）

【5】保護家人《花木蘭》木蘭

因為木蘭父親年事已高，從軍的話肯定凶多吉少，因此木蘭代父從軍上戰場。無懼戰場上的刀槍劍影，木蘭懷著保護家園及父親的心一直撐下去，值得敬佩。

（《勇敢傳說》劇照）

【6】打破框框！《勇敢傳說》梅莉達

在世人都覺得公主應該溫文爾雅的時候，梅莉達公主的願望是成為一個弓箭手。為拯救受詛咒的母親，梅莉達踏遍世界去尋找解藥，同時透過毅力及堅持，終於讓母親明白自己的意願及雙方互相理解！

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