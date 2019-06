【迪士尼】6個公主迎難而上、不畏強權　只為保衛自己所愛！

為保衛家園而上街的人為數不少,其實迪士尼公主中,亦有不少公主為了保護自己所愛的人及事,不惜犧牲及面對危險,都要站出來。迪士尼電影可能是童話式結局,如果發生在現時香港又會如何?

(《阿拉丁》劇照)

【1】只為守衛子民!《阿拉丁》茉莉公主

迪士尼真人版《阿拉丁》上映一個多月,茉莉公主迷倒一眾影迷的不只是其美貌,更是她獨立自主、不畏強權的個性。電影當中茉莉公主為了保衛自己的子民,不惜一切都希望阻止賈方登位,避免戰爭。其代表插曲《Speechless》中的歌詞「I can't stay silent, though they wanna keep me quiet」(儘管他們想我閉嘴,我也不可保持緘默)、「All I know is I won't go speechless」(我只知道我不會一言不發)亦十分振奮人心!

(《魔雪奇緣2》劇照)

【2】《魔雪奇緣》愛莎女王

適逢《魔雪奇緣》快將上映第二集,一起來重溫一下第一集的劇情!愛莎的妹妹安娜與漢斯王子墮入愛河,原來漢斯王子只是為了吞併愛莎的王國,所以才接近安娜公主!為了拯救妹妹和王國,愛莎即使想躲於深山避開世事,最後仍然站出來成功擊退漢斯王子!

(《魔海奇緣》劇照)

【3】越過危險拯救世界《魔海奇緣》莫娜

因為蘊含創造萬物力量的「塔菲緹之心」被盜取,令一座一座的島嶼開始沉沒。為了拯救世界及保護家園,莫娜鼓起勇氣穿越汪洋,中間經過多重危險及難關,甚至遇上生命危險,最終成功拯救世界。大家又夠不夠勇氣,面對危險保衛家園?

(《風之奇緣》劇照)

【4】真人真事!《風中奇緣》寶嘉康蒂

寶嘉康蒂是美洲印第安公主,她的部族與英國人發生衝突,並發生中槍事件,於是召集邦交部落聯合起來對抗英國人,最後事件和平告終。

(《花木蘭》劇照)

【5】保護家人《花木蘭》木蘭

因為木蘭父親年事已高,從軍的話肯定凶多吉少,因此木蘭代父從軍上戰場。無懼戰場上的刀槍劍影,木蘭懷著保護家園及父親的心一直撐下去,值得敬佩。

(《勇敢傳說》劇照)

【6】打破框框!《勇敢傳說》梅莉達

在世人都覺得公主應該溫文爾雅的時候,梅莉達公主的願望是成為一個弓箭手。為拯救受詛咒的母親,梅莉達踏遍世界去尋找解藥,同時透過毅力及堅持,終於讓母親明白自己的意願及雙方互相理解!

