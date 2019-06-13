【日本瘋傳】貧乳退散　珍奶Challenge讓胸部解放雙手！

受到台灣手搖飲料的侵襲，在日本，珍珠奶茶已經升格成為媲美Starbucks的打卡飲料。最近有一位畫師創作了一幅喝珍珠奶茶的畫作，卻無意掀起了席捲日本Twitter的巨乳珍奶Challenge，讓大家的眼睛防不勝防！

就在這一天，這幅「萬惡之源」的誕生，讓世界終於發現珍珠奶茶的威力......（《月曜日のたわわ》內容）

這位挑戰正是出自日本漫畫《星期一的豐滿》（月曜日のたわわ）。這本漫畫創作的原意是要「給星期一早上的各位社畜哥哥送上豐滿」，讓各位「社畜」能夠一飽眼福。

想不到這部漫畫的作家會將最近熱爆日本的台式珍珠奶茶加到漫畫中，讓爆乳妹妹「拿」著一杯珍珠奶茶，卻開啟了一個名為「不用手喝珍珠（#手放しタピオカ）」的挑戰，引爆全日本！

用堅挺的胸部托著珍珠奶茶，這麼簡單的事情，對於「櫻花妹」來講毫無難度！日本女生們為了證明自己的「能力」，都紛紛學習漫畫中的女孩，將自己的照片公開出來。首先用巨胸夾穩杯身，再輕鬆地放下雙手，嗯，果然能力越大、負重力越大！

想不到一幅漫畫會引來這麼多的迴響。網民們對於Twitter上暴增的巨乳照表示歡迎，紛紛回應「噢噢噢噢噢噢噢噢！好喜歡哦！」、「好想成為珍珠奶茶！」，但也有心水清的網民一眼洞穿真相：「明明係咬住飲管先唔會跌落嚟……」這個回應，是不是看起來有一種酸酸的味道呢？

然而，貧乳並不代表有問題，只不過是珍珠奶茶走甜走奶，又有什麼可怕呢？勇武的貧乳網民們面對「波濤洶湧」的攻勢，也將自己的走甜珍奶Challenge拍下來，放到Twitter上面進行反擊。

貧乳退散......才怪！這是來自貧乳的反擊！沒有奶，就用衣服勒住杯子啊！（Twitter@@m1_0_3）

也有網民們腦洞大開，幫助走甜走奶的各位度過難關！大家一齊來看看有什麼方法吧！觀看到這裏的大家，你和你的朋友想要加入戰團，參加這個挑戰嗎？

沒有奶的時候，願意在身邊扶著珍珠奶茶的，就是好姐妹。（Twitter@velvet_kuka）

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