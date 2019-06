外國網民熱議「吃不吃Pizza邊」　網民：是狗骨頭、浪費肚子空間

意大利薄餅是世界性美食,不論男女老幼也喜歡吃薄餅。但薄餅邊就像麵包皮一樣,有人喜歡有人討厭。近日在外國討論區就有網民發文討論,為甚麼不吃薄餅邊,引來了網民熱議。

意大利薄餅可說是屬於世界上每個地方的美食,不論男女老幼也喜歡吃薄餅。不論你喜歡吃甚麼配料,薄批底、厚批底或是芝心批薄餅,也一定有薄餅邊。薄餅邊就像麵包皮一邊,有人喜歡有人討厭。近日網民在討論區Reddit上發文問,不吃意大利薄餅邊的人原因是甚麼(People who don't eat the pizza crust, why? ),引來了大量網民熱議。

薄餅邊有人喜歡有人討厭。(The_Miltonian@twitter)

別把肚子的空間和卡路里 浪費在沒味道的薄餅邊

網民留言表示不吃薄餅邊,是因為沒有配料。亦有網民指,不值得為沒有味道的薄餅邊而增加卡路里,而且肚子的空間應該留給薄餅中較好吃的部分。(its a waste of stomach space for the better parts of the pizza)

網民指薄餅邊不好吃,而且增加卡路里。(BabyGo2014@twitter)

薄餅邊是骨頭和手柄

更有網民以「薄餅骨頭」薄餅邊形容,指他會留來給小狗吃,並指因為他們一家人之外,小狗也吃,所以薄餅是真正的家庭食品。亦有網民指薄餅邊是薄餅的手柄,來把真正的薄餅運送到口中。(The crust is the handle. It’s like a delivery system to get the actual pizza into my mouth. )

不少網民指會把薄餅邊留給小狗吃。(brandyandmoose@twitter)

有調味料的薄餅邊是好吃的

帖文中亦有吃薄餅邊的網民留言,指吃不吃薄餅邊要看薄餅的邊是否好吃,有些薄餅店的薄餅邊味道的確較差。亦有網民指需要有芝士調味或有餡料在薄餅邊裡。(It needs to have cheese or be stuffed with something. )

亦有網民不抗拒吃薄餅邊。(danielteamzero@twitter)

