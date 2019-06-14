【逃犯條例】港人寫韓語千字文哭訴　韓網瘋傳：「看完流淚了」

「引渡條例」在香港社會引起很多反對聲音，繼6月9日103萬人上街遊行後，星期三開始再有大批示威者於政府總部及立法會大樓聚集，並與警察發生激烈衝突，造成多人受傷。事件受到國際關注，當中有在韓港學生以韓文寫千字文哭訴，感動了成千上萬的韓國網民。

6月12日，示威者和警方爆發多次衝突。（羅君豪攝）

2019年6月12日，多名示威者為了阻止立法會進行有關「引渡條例」的二讀及三讀程序，集結於政府總部和立法會大樓外。為了驅趕示威者，警方不惜動用胡椒噴霧、水炮、布袋彈等武器驅趕他們，甚至連穿著黃色背心的記者也被攻擊，嚴重打壓新聞自由。事件備受國際關注，不少地方發起遊行集會，聲援香港人。在韓國，就有一名香港學生以韓語寫千字文，哭訴香港正在面對的問題，打動了很多韓國人的心。

千字文被韓國網民瘋傳

千字文的譯文如下：



「給 仍然沉默的人

大家都以為政治和自己沒有直接關係，但卻不能忘記2019年6月9日，有103萬香港市民參與的「反送中遊行」。這個歷史性的記錄，甚至登上了國際頭條。

但是，沒有人聽取我們的聲音。

無論大家對「引渡條例」持有甚麼的想法也好，我們也會尊重。因為和中國不同，香港有言論自由。言論自由和人權，雖然像空氣一樣是看不見的，但同樣非常重要。但是我們正在受到威脅，這些東西也非常需要我們保護。香港的行政長官正在無視103萬市民的聲音。我們的政府不聽取我們的意見。對我們而言非常重要的民主，將會從香港消失。

大家可以不同意這103萬名香港市民的行動。但是希望大家要知道現在香港政府是獨裁的。現在我們能自由地做的事，將會漸漸地消失，不是，其實已經正在消失。物價、樓價不斷上升，YouTube、Instagram、Facebook的帳戶被審查，而且總有一天會被禁止使用。大家辛辛苦苦賺回來的財產，也有可能突然毫無原因地被凍結或沒收。更嚴重的是，你有可能有一天，在甚麼也沒有犯過的情況下，像中國的烈士一樣消失在世上。

像前提一樣，香港現在處於水深火熱的階段。為了救我們的家、我們的香港，我們需要您們的力量和聲音。希望能夠將我們迫切的心和訴求好好地傳達出來，真心懇求大家支援和幫助我們。

我們的目標只得一個，一定要阻止這個法案通過。但是我們的影響力實在不足，無法說服政府。我們需要您們的支持。立法會計劃於6月12日進行有關條例的2讀及3讀程序。這是我們最後的機會。拜託大家多多參與和支持我們。如果想支持的話，可以在SNS上打 #AntiELAB，並分享一個白色的照片，亦可以戴上代表希望和夢想的白色絲帶。另一方面，大家亦可以將此新聞告知身邊的人，如果能親身參與示威的話，對香港人來說是很大的幫助。無論是多微細的行為，也能成為我們的力量。對您來說只是幾分鍾的事，但對香港人而言，是可以改變人生的事。

最後，希望大家知道，香港人正在集合力量拯救我們的家。

一名想拯救家園的香港人上」

警方以催淚彈驅趕示威者。（羅君豪攝）

不少韓國網民看完這篇文章之後，都表示「非常心痛港人」。有網民提到其實韓國光州在1980年也有經歷過類似的學生運動，當年學生被軍隊以暴力方式對待，所以不少網民都表示「彷彿看到了1980年的韓國」，諷刺香港警察倒退，當中亦有很多人罵翻警方的暴力行為，直指他們是「流氓」。

6月14日，韓國首爾的東大門DDP廣場將會舉行簽名活動，有份向韓國警察申請的中大全球研究課程助理講師鍾樂偉於自己的社交網站上表示，「因牽涉到中國之內，生活在韓國的中國僑胞，也會前來表態，但容易演變成肢體衝突，對主辦者構成一定的安全威脅」，所以韓國警方主動提出當天為他們提供人身保護。

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