【拍拖要考牌#4】情侶因政見分歧瀕臨分手　專家建議5招化解

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「同女朋友政見唔同成日有磨擦」，有不少網民在網上發文指，情侶間因政治立場不同而有所爭拗。明明平日是最知道自己想法的人，怎麼到了大是大非的時候，二人卻各不相讓，最後落得分手收場？

Facebok專頁《十萬個激嬲女友的理由》截圖

近日在網路上見到有網民表示，因政治立場而導致情侶間感情缺裂。有女網民在Facebok專頁《十萬個激嬲女友的理由》投稿指，因男友指示威者「大多數都係廢青同老弱病殘」，而與他分手。亦有網民在連登討論區指，情侶間因政見不同而有感情缺裂。有網民分享自己與女友政見不同而經常有磨擦，「事緣係佢大學識落一班朋友經常搞社會運動，我大佢幾年有穩定工作，勸佢安份守己唔好搞咁多野，一講到呢d話題就鬧交」，亦有網民指女友投訴「係咁話我唔關心佢，大佬呀香港咁嘅環境邊有心情理其他嘢」，「再過多幾日仍然係咁會直接分手」。

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前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，政見很容易有分歧，甚至走向極端，雙方難以說服對方。Yubi又指，若情侶間有著截然不同的看法時，低手會各持己見，不歡而散，高手不會在這些問題上爭拗，而會先各自說出自己的見解，再在彼此同意的部份上溝通。

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Yubi 續指，如果對方太極端，完全接受不到一點相反聲音，可能大家根本價值觀不太相同，應考慮雙方是否合適走下去。

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