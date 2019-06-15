YG老闆梁鉉鍚宣佈全面退出　「5宗罪」令公司走下坡

韓國三大娛樂公司之一的YG娛樂，今年彷彿「犯太歲」，醜聞不斷，公司代表梁鉉錫日前宣佈全面退出，「放下所有在YG的職務」。YG走下坡，他也需要付上很大責任，以下這5宗罪，相信責無旁貸。

B.I.、梁鉉錫、勝利（SBS、TV DAILY、NEWS 1圖片）

今年年初，Bigbang前成員勝利被爆出一連串醜聞，涉嫌性買賣、逃稅等罪，震驚全世界的粉絲。不過，「勝利門」之後，YG的醜聞並未有停止下來。 6月12日，組合iKON成員B.I.被韓媒Dispatch爆出吸毒，他隨即宣布退出組合。事件尚未平息之際，Winner成員李昇勳又再被爆出曾企圖私下解決掩蓋B.I.吸毒之事。事到如今，YG的代表梁鉉錫終於宣布離開公司，「放下所有職務」。不少粉絲認為梁鉉錫只是「逃避現實」，他的所作所為的確要為「YG王朝沒落」負上很大責任。

Winner成員李昇勳（topstarnews圖片）

【第1宗罪】沒有妥善管理藝人

梁鉉錫於1996年成立YG娛樂公司，與SM、JYP合稱「韓國娛樂界三大巨頭」，旗下有BIGBANG、BLACKPINK、WINNER、IKON、李夏怡、SOMI、CL、DARA等藝人。雖然曾經有指「YG出品都是實力的保證」，但不少YG藝人都曾經被爆醜聞。拿Bigbang為例，T.O.P吸毒、大聲醉駕、G.D.吸毒、勝利醉駕、吸毒、「扯皮條」，只有太陽「獨善其身」。在T.O.P、G.D被爆出吸毒後，梁鉉錫並沒有為他們的形象進行甚麼大清洗，反而讓勝利在節目上（當時還未捲入醜聞）以開玩笑的方式宣揚「其實吸毒也沒有甚麼大不少」的意識。連電視廣告也經常告訴我們要遠離毒品，但梁鉉錫卻不肯「認低威」，反而利用其他藝人的名氣宣揚壞事，企圖「令大事化小，小事化無」。但這種處事方式，卻是不斷在縱容藝人做不應該做的事。在最新爆出WINNER成員李昇勳與練習生韓瑞希的對話中，梁鉉鍚曾向韓瑞希說：「會送藝人到日本『排毒』，這樣便不會被驗出來」。梁包庇藝人的做法，已經不是第一次。

T.O.P於2017年被爆吸毒（한국일보圖片）

【2】其身不正

「上樑不正下樑歪」。今年年初被爆出的「勝利門」事件，就連梁鉉錫也被懷疑有份參與性買賣。MBC節目《Straight》於5月27日播出有關梁鉉錫涉嫌性買賣的報道，揭露梁鉉錫在江南的餐廳向2名東南亞富豪提供性買賣，當時獲邀的女性多達25名。有目擊者接受訪問時表示：「每次這些場合都有很多『酒店』小姐在場。」節目播出後，YG娛樂火速否認所有指控，指梁鉉錫當時只是出席聚會，並沒有參與任何買賣。而警方回應指，在確認事實關係後，會決定是否再對梁鉉錫進行調查。

梁鉉錫被媒體爆指有份參與性買賣（MBC節目截圖）

【第3宗罪】貪新忘舊

YG王朝，可說是靠Bigbang和2NE1創造出來。雖然2NE1已經於2016年解散，但前成員CL和Dara現在依然是YG的藝人。現在CL集中在歐美發展，而Dara則於綜藝節目活動。不過，很多粉絲都抱怨，公司不替她們宣傳、不替她們接活動。DARA曾經於節目上向Super Junior的金希澈說：「很羨慕你有這麼多曝光率。」而CL亦曾經在YG的IG上隔空表達自己「不被重視」的想法。當時YG上載了BLACKPINK的照片，寫著「是時候要錄音了」，而CL則在下面留言：「社長，那我呢？」此外，今年年初，勝利還未捲入醜聞時，他曾經到香港開演唱會，全場只有他和其餘兩名dancer，他笑言：「因為其他dancer都去了BLACKPINK的演唱會。」

當時CL的留言

【第4宗罪】大型雪櫃

YG是大型冷凍庫，已經不是甚麼新聞了。其實上述提及的2名2NE1前成員已經算好了，因為YG還有比她們更慘的藝人......2012年參加選秀節目《K-POP STAR》獲得第2名的李遐怡，比賽後簽約YG。同年11月4日出道的她，原本非常活躍歌壇，一年內推出2首單曲、一張專輯。最近終於再次回歸的她，原來距離上一次發專輯已經3年了！YG雪櫃的最大傷害者，可說是她。不過很可惜，好不容易才再回歸，主打曲卻因為有吸毒的B.I.合唱，恐怕會受到一定的影響。

【第5宗罪】偏心JENNIE

BLACKPINK成員JENNIE，一直都是梁鉉錫的愛將，甚至有人稱她為「YG老闆娘」。梁鉉錫偏心JENNIE並不是一朝一夕的事。首先，JENNIE是BLACKPINK第一個單飛的成員。雖然官方曾經說過4位成員會輪流solo，但目前只有JENNIE一人獲得機會。在JENNIE SOLO的活動期間，甚至有網民質疑YG買榜。以2018年11月25日的《人氣歌謠》為例，JENNIE在「SNS」、「音源」部份幾乎得了滿分，但觀眾投票卻只得15分。除此之外，有粉絲整理出BLACKPINK演出時成員所穿的衣服對比圖，發現JENNIE幾乎每場穿的衣服都不同，但其他3名成員的衣服卻是重覆又重覆。

大師姐CL亦曾經因為JENNIE與網友開展罵戰。有網民於CL的Twitter上留言，指「Jennie比你年輕又漂亮又有才華」，CL回應「YASSS」，及後再發「沒有人用兔子殺老虎」，有網友指兔子就是JENNIE。

11月25日人氣歌謠中，Jennie得了1位。（SBS片段截圖）

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