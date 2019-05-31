【PRODUCE X】金曜漢、金宇碩 　 盤點5個最有可能出道的練習生

大家於《PRODUCE X 101》的固定pick有哪幾個？相信以下這5名練習生，總有一名是你的心水！他們也是目前最高呼聲的練習生，如果能保持現在的狀況甚至再進步，相信出道之路就在眼前！

金曜漢（《PRODUCE X 101》截圖）

【1】金曜漢

「Oui Entertainment」的金曜漢，自稱為「新芽練習生」，只當了練習生3個月，以前一直都是跆拳道選手。雖然如此，但於首集進行「評級表演」時，成功以一首Seven的懷舊金曲得到評判老師的讚賞，更被評為「A級」。雖然再評價等級被降至C級，但仍然無減國民製作人對曜漢的愛意。他的position原本是vocal，但最近於Concept X Battle中，完美勝任了主rapper的位置。他的直拍影片現時已經有接近2百萬view，加上一直都在排行榜的頭3位，絕對有機會成為第2個姜丹尼爾！

【2】金宇碩

「TOP MEDIA」的金宇碩，是2015年已經以「UP10TION」之名出道。但可惜團隊發展一直都沒有甚麼起色，所以他聯同隊友李鎮赫一同參加《PRODUCE X 101》。他們於首集初次亮相時，「氣場」甚強，一度令其他練習生不敢坐下來。另一方面，作為已經出道的「前輩」，他的實力果然非凡，最終等級為「A」。而最近的Concept X Battle之中，擔任《LOVE SHOT》組的centre，以票數「210」得到最終第4名。

【3】金敏圭

「Jellyfish」的金敏圭，在節目未正式播出之前，已經因為長得好看而引起了熱烈討論。於首集初次亮相時，在場的練習生都不禁對他的外貌讚嘆，指他長得像裴珍映、車銀優、柳善皓等人。在未進行表演的情況下，他單憑外貌已經成功拿下了第一周排行榜的冠軍，認真厲害！除此之外，他認真、積極的態度亦加了不少分數。雖然被評為X級，但他於課堂上經常積極發問、認真練習，連老師們也對他的態度「有讚無彈」。

【4】宋亨俊

「Starship」的宋亨俊，因為於首集的等級評價中表演欠佳而被評為「X級」。去了X級之後，他充分發揮他的跳舞實力，非常努力學習，更成為了X級的隊長，負責教導其他練習生跳舞。其中當跳舞老師來上課，檢查練習生的進度時，因為很多練習生也跟不上進度，令亨俊被老師責備。不少國民製作人看到這幕之後，都感到非常心痛。不過他的關注度亦因為此而大大提高。

【5】孫東表

「DSP」的孫東表，是主題曲舞台的centre，熱度一直都很高。充滿才氣的他，在鏡頭面前能收放自如，不會太做作，而且實力也很好。如無意外的話，應該可以延續以往的傳統－「當主題曲centre的練習生都能出道」。