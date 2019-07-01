日本2019女生必備夏日小物　防曬噴霧、電風扇全面升級

夏日不只紫外線高，而且天氣炎熱。想趁夏日和陽光玩遊戲，外出玩樂打卡，一定要做好消暑、防曬準備。日本藥妝近年是港人遊日最關心的事項，看看今個夏季日本有甚麼夏日必備小物。

【1】清爽防曬潔膚巾

炎炎夏日每次外出也很容易大汗淋漓，用清爽濕紙巾抹汗雖然涼快，但會同時把防曬霜抹走。石澤研究所推出清爽防曬潔膚巾，可將汗水抹去同時防曬，而且質地清爽，還有滋潤肌膚和防曬的效果。

【2】持妝防曬噴霧

夏日不只紫外線高，炎熱天氣亦令妝容溶得更快，女士們要防曬同時定妝！防曬噴霧現在升級了，新品可防止化妝品脫落，保護妝容同時阻隔紫外線。石澤研究所「紫外線預報系列」的完美持妝防曬噴霧，為女士們同時達成兩個心願。以無懼紫外線和氣溫，放心享受夏日。

【3】冰巾

輕巧方便的冰巾是夏必備品，沾濕後擰乾即可掛在頸上，很快就能感覺到清爽感。「東急手創館」推出的冰巾還附送小瓶，冰巾放在瓶中後放進冰箱效果更佳。清洗一下就能反覆使用，隨身帶著它和陽光玩遊戲！

【4】精油電風扇

日本人氣家電品牌Toffy以馬卡龍色系設計的家品一直大受女性歡迎。去年推出可夾式電風扇，可配合精油使用電風扇，成為上年熱賣產品。今年升級為充電式，除了可夾式設計外，還有多3個款式可以選擇，包括放桌面上的可旋轉電風扇，手持小型電風扇，還有附LED燈的款式，方便女士們補妝。

【5】止癢膠布

蚊蟲叮咬後貼上止癢貼布，它加入了消炎及抑制瘙癢的成份，能夠有效的解緩腫痛。還貼心的半透明的貼紙設計，令蚊叮咬後的紅不會顯眼。

【6】清涼午睡枕

造型可愛的清涼午睡枕，單看外表已經很治癒。它還有冰涼降溫的功能，外面是清涼感布料，內裡有保冷凝膠，雙管齊下讓身體降溫。夏日抱著它午睡一定很舒適。

【7】衣物降溫清涼噴霧

只要在衣物上輕輕一噴，就像在衣服裡裝冷氣機一樣！清涼噴霧不僅具有涼感功能，還有消臭效果。可以放在小瓶中，像是噴香水一樣隨時隨地就能使用。

【8】防曬蜜粉

炎熱天氣很容易令妝容溶解，對愛美的士說，定妝很重要！防曬蜜粉定妝同時補充防曬，保護皮膚免受紫外線傷害。