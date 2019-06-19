Reddit改圖大戰40張優勝作品　網民惡搞之魂　連風景相都不能倖免

Reddit不時都會舉辦P圖大賽，近日有網民整理了近期的P圖大賽優勝作品，哪怕是張風景相，都吸引不少P圖神人出手，讓網民大開眼界。

世上有不少P圖神人，有認真系，當然也有惡搞系。在外國大型網上論壇Reddit，不時有網民發起P圖大賽，貼上不同圖片，有風景相、有寵物相，更有毫無焦點的背景圖，引來大量高手參戰，作品腦洞大開，令網民「嘖嘖稱奇」。近日有網民整理了近期P圖大戰的優勝作品。

「熊視眈眈」。（sweet-101、ILL_DO_THE_FINGERING）

小編會先放出比較普通的原圖，大家可以在心中想想，你會如何改圖，又或者想像一下P圖之後的樣子，接下來會放出改圖後的作品，一起來開開眼界吧。

↓↓↓ 按圖看神作 ↓↓↓

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其實網上亦有不少因為改圖而鬧出的笑話，一起來看看其他經典案例吧！

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大家覺得哪一張最好笑呢？留言分享一下吧！

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