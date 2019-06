【逃犯條例】示威者讓路救護車　震撼Reddit網民：他們召喚了摩西

在剛過去的6月16日反對修訂逃犯條例遊行,大會公布的人數為200萬+1人,200萬已經是不少歐洲小國的總人口數目,例如立陶宛人口不足300萬。接近一整個國家的人口上街示威,卻沒有打破一塊玻璃、燒過一條車呔,更多次讓路予救護車通過,文明守秩序的表現,震驚世界網民。

香港示威者讓路予救護車的圖片和片段在Reddit瘋傳。(Reddit截圖)

貼文標題為「Hong Kong Protestors Giving Way To Ambulance like Crossing The Red Sea」(香港示威者分紅海式讓路予救護車),附上一張下午時分拍攝的照片。有香港網民在貼文留言,指示威人士每當有緊急車輛通過都會讓路。

這張照片一度登上Reddit熱門首位。(Reddit截圖)

自上星期開始,外國不少網民都開始注意到香港正在發生的事,很多照片和影片通過網絡,讓外國朋友認識到香港人式的示威。在外國大型論壇Reddit,昨日開始瘋傳數段示威者開路予救護車的片段,令網民直言難以置信,貼文更一度登上熱門首位。

有網民分享影片,直言「看影片更震撼」。(Reddit截圖)

亦有其他網民分享「分紅海」影片,令外國網民非常感動:「這就是香港文化」。香港網民亦在Reddit上感謝其他網民關注,亦不時更新遊行的最新情況,以及向不明白事態的網友,解說關於修訂逃犯條例的爭議,以及香港人的意願。

周庭在twitter轉發另一條影片,同樣上了twitter熱門首位。(twitter截圖)

不少Reddit網民笑言,香港的示威「太和平」,直言在自己的國家,一早已經把可以見到的東西都破壞掉了,更有自稱住在美國孟菲斯的網民留言,指最近的一次示威,有示威者直接攻擊一間消防局,認為香港人值得擁有民主及自由。

有美國網民分享示威經歷。(Reddit截圖)

貼文吸引不少網民留言支持打氣,「香港加油!」、「如果在外國,200萬人上街,這個政府已經完蛋了」、「你有見過比這更有秩序的示威者嗎?」亦有網民坦言為香港感到驕傲,同時希望做得更多「我不希望在這裡發文,按個讚就算,我可以為你們做甚麼嗎?」

黃子華在佔中時說過,在「智、仁、勇」方面,香港人完美演繹何為「仁」、「勇」,接下來就是看看,香港人的智慧如何解決事情了。

