Line Friends x BT21萬聖節限定毛公仔　熊大巫師捉拿RJ吸血鬼？

Line Friends聯乘BT21推出萬聖節限量版毛公仔。7個BT21成員及Line3個人氣角色，10位一同作萬聖節打扮，變身為巫師、吸血鬼、木乃伊！

雖然距離萬聖節還有一段時間，但Line Friends和BT21的一眾成員經備好跟你treat or trick了！Line Friends聯乘BT21推出的萬聖節限量版毛公仔，已經始在官網發售。

Line Friends聯乘BT21，推出萬聖節限量版毛公仔。BT21成員KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY扮演不同的經典鬼怪，括吸血鬼、木乃伊，還有《科學怪人》中的博士。雖然經過一番恐怖打扮，但仍然不失可愛！

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Line的熊大、CONY及SALLY戴上巫師帽和斗篷，打扮成巫師。3個角色各自有不同的道具。熊大坐在掃把上，準備飛上天空。CONY拿著三叉戟，看來正準備捉拿妖怪。SALLY 則拿著魔法袋，不知收藏了多少魔法道具呢？

這個系列已開始在官網發售。6月25日前訂購還有優惠呢！Line Friends和BT21的粉絲們，千萬不要錯過啊！

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