日本推《反斗奇兵》睡覺公仔　胡迪三眼仔陪你眠一眠

休息為了走更遠的路！期待已久的《反斗奇兵4》即將在7月上映，各地也推出大精品，粉絲們又要大花金錢了。最近日本玩具公司 Takaratomy也推出了全新的《反斗奇兵》熱門角色的睡姿毛公仔，現正在官網發售。

《反斗奇兵》即將在7月上映，4個主要角色先眠一眠，到7月再和大家見面。最近日本玩具公司 Takaratomy也推出了全新的《反斗奇兵》熱門角色睡姿公仔，胡迪、三眼仔、彈簧狗和勞蘇一起合上眼睛，陪你眠一眠。現正在Takaratomy官網發售。

反斗奇兵系列，當然有最受歡迎的主角胡迪。扒睡的胡迪帶著微笑，可能在發甜夢呢？但他的好朋友巴斯光年就未有推出睡姿毛公仔，粉絲們只好再期待一下了。

一直大受少女歡的三眼仔，當然有加入一起睡覺行列。它的招牌大眼睛三隻都合上了！這系列睡姿公仔當中，只有三眼仔推出了兩個不同的大小，有S（約20 cm）和L（約30 cm）可以選擇。

過往比較少推出精品的彈簧狗，今次亦有幸一起加入睡覺行列！彈簧狗一對長長的耳朵垂在兩邊，造型超級可愛。扒睡著的它看來在熟睡中，很想把它抱回家呢！

今次反派角色勞蘇，也一同睡覺了。勞蘇圓碌碌的粉紅色身體已經超可愛！勞蘇是散發著甜甜的士多啤梨味的玩具熊，抱著它睡覺，一定可發一個香甜的美夢。

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