迪士尼風夏日單品穿搭　日本插畫家神還原Anna公主

日本插畫家meecoみーこ早前於Twitter分享一系列以迪士尼公主王子為主題的情侶穿搭插畫，現在再發表了其他迪士尼卡通人物，如米奇和米妮、Elsa和Anna的穿搭插畫。

日本插畫家meecoみーこ定期於自己的Twitter帳戶公開最新作品，早前以迪士尼公主王子原型的情侶穿搭插畫，這個系列的插畫大受歡迎，經常被網民瘋傳！今次再發表其他迪士尼卡通人物。一如以往，每張畫作都以實際發售中的單品作配搭，更貼心地寫上品牌名稱及價錢，大家可以跟著買。

Anna公主的穿搭還原度最高。（meecosme_@ Twitter）

Elsa&Anna

《冰雪奇緣》中Elsa和Anna姐妹套裝。Anna的穿搭還原度極高深藍碎花裙，配上黑色背心，造型時尚。Elsa造型則用以湖水藍為主色，背心連身長裙，既能展現Elsa公主的優雅氣質，同時充滿夏日感覺。

米奇和米妮的穿搭時尚活潑。（meecosme_@ Twitter）

米奇&米妮



說迪士尼經典角色，當然要數米奇和米妮。米妮的辨識度極高的紅底白點圖案，以今季流行的碎花來演釋，完全不會覺老土。米奇造型以黑、白、紅三種顏色配襯，貼合主題，又不會過份誇張。

迪士尼經典角色唐老鴨與黛絲的穿搭。（meecosme_@ Twitter）

唐老鴨&黛絲



迪士尼經典角色唐老鴨與黛絲，領口和袖口也有白色橫紋裝飾的Polo恤，一看就知道是水手風的唐老鴨。女性化的黛絲，當然要配上一個大大的蝴蝶結。

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