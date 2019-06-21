韓國Daiso夏日雪糕主題精品　水杯、環保袋、充電器全不過33港元

炎炎夏日，怎能忘記清涼的雪糕呢？韓國Daiso最近推出夏日系列，以雪糕為主題的系列，陪你渡過夏天。

有「國民家品店」之稱的韓國Daiso，最近推出夏日新品，以可愛又甜美的的雪糕為主題。這系列有文具、飾品、家品等，準備到韓國的朋友，可以先選定心愛貨品啦！

韓國Daiso最近推出夏日系列，以雪糕為主題。（daisolife）

文具系列種類很多，有筆記薄、便條貼、膠紙、貼紙等。還有以各種雪糕口味為靈感，設計出的8種顏色的鉛子筆。

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還有一系列化妝品收納袋，有粉色仿皮及有半透明設計，還有護甲修甲套裝，適合愛美的女士們。硬幣包、環保袋、充電器等飾品，女士大愛的粉色設計，印上雪糕、雪條等圖案，可愛又實用！

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一系列家品中最吸引相信的是小熊造型的冰格，可以買回家制作可愛的冰條，在炎熱夏幫你消消暑。有不同款式的水杯和吸管杯，以及充電器和充電線，全部都很實用。

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門票價格 -$130/$150

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