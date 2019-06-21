SEVENTEEN登機遲到1小時有原因！　Pledis澄清：文件問題延誤登機

韓國13人男團SEVENTEEN乘搭飛機由沖繩飛往首爾仁川，傳因遲到導致班機延誤一小時起飛，令同機乘客不滿。Pledis官方發出聲明澄清，指延誤登機有原因！

SEVENTEEN是Pledis公司旗下的13人男團。（Seventeen官方Facebook）

根據韓國網媒Insight報道，有韓國網民在社交媒體上發文，指自己6月17日從沖繩那霸機場乘搭韓亞航空回首爾仁川，但因韓國藝人SEVENTEEN遲到，導致飛機延遲一小時起飛。事件鬧得沸沸騰騰，有網民、乘客不滿留言：「現在韓國藝人待遇真好！」

當天從沖繩飛往首爾的航班延誤抵達仁川機場。（INSIGHT圖片）

就此事件，SEVENTEEN所屬公司Pledis娛樂發出澄清聲明，指當天SEVENTEEN及工作人員全員均準時到達機場登機，並完成托運行李等手續。當天航班因天氣延誤半小時，而SEVENTEEN因機場突要求重新填寫入境申請文件，所以再耽誤了一小時的時間。「但出發時間因我們而被推遲，對此深表歉意。」

（iMBC圖片）

網民留言反應兩極，眾說紛紜，有網民指其實當時SEVENTEEN準時登上班機，再被機場要求下機填寫文件。亦有網民指當時乘客抗議聲音不絕，不滿航空公司做法：「如果因為是藝人而有特別待遇，這樣也太無語了。」

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