【PRODUCE X 101】Wanna Two、BTX　網民爆笑熱議出道組名

韓國選秀節目《PRODUCE X 101》正進行得如火如荼，有指決賽將會在7月19日舉行。比賽已經進行了一半，不少網民都在討論有關出道組合的取名問題。有網民整理了一份組名的候選名單，大家又覺得當中有適合的名字嗎？

大家的pick是誰？（《X1-MA》MV截圖）

韓國Mnet每年舉辦的選秀節目《Produce》系列，今年已經是第4季了。節目取名為《PRODUCE X 101》，為節目加入了不少「X」的元素。X除了是羅馬數字「10」之外，在數學上亦代表「未知數」。在出道人數方面，雖然同樣為11人，但將改為決賽當日最高票數的10人、再加「X」，即該10人以外平均排名最高的練習生。除此之外，練習生的等級亦加設「X級」，是比F級更差的。而且在各項比賽，也加入了「X」，例如在定位評價之中，除了傳統的唱歌、跳舞、唱說等3個部份外，加入了「X Battle」（例如跳舞＋唱說）。

第2次順位發表式結束，只剩下30名練習生，代表比賽已經進入尾聲。近日韓國網民都在熱烈討論有關出道組合的取名問題，當中不少建議雖然「不設實際」，但卻非常爆笑。

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