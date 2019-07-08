絕症大學生寫遺書給前女友　對方回覆一句超感動

就算兩情相悅，但因為種種的原因，最後未必能夠成為終身伴侶，是人生一大遺憾。最近，一名患有不治之症的韓國男大學生，於大學secret上寫了一封信給前女友，感動了上萬名網民。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

一名就讀韓國仁荷大學的男大學生，最近患上一個罕見絕症。為了不讓深愛的女生操心，他寧願裝作成為一個壞男人，恨恨地和她分手。時間不斷流逝，他的情況亦越來越差，經常進出手術室。他知道自己隨時會死，因此趁著還可以活動自如的時候，打了一封信給前女友。信件近日於大學secret刊登，感動了成千上萬網民。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

男生於仁苛大學的secret專頁上寫信給前女友（facebook@inhains）

全文如下：



「如果有下世的話，希望你千萬不要再與我相見。

『你好』，向妳打招呼，現在變得又陌生又傷心，可能是因為有機會是最後一次的問好。初次見面，我陷入了妳的笑容；第二次見面，我陷入了妳的溫暖。當我再次打起精神的時候，發現原來我已經和妳相愛了。

我的人生一直都很不平凡，所以很希望過平凡的生活、遇見平凡的人、談一場平凡的戀愛，然後漸漸老去。可能覺得一直努力達成目標的我很可憐，神就賜給我一個遇見妳的機會。幸好，我有抓緊這個機會，和妳過了非常幸福的一年。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

我原本是不信教的，但遇見妳之後，就開始覺得神可能真的存在於這個世界上。還有我們分手的那天，沒有試過討厭任何人的我，竟然開始討厭神。

原本一直覺得奇怪，為甚麼我的人生可以這麼順利的時候，我就患上了一個罕有的病，甚至連根治的方法也沒有。之後我才知道，我的人生是沒有可能變得平凡了。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

在沒有妳的晚上，我寫過多少封信給妳，妳仍然不知道吧。丟下哭得很慘的妳，我能夠做的，只有裝成一個壞男人。但是這樣做，比活生生把我的肉撕去，我想妳應該不知道我有多痛苦吧。雖然在妳看來這些都像個藉口，但對我來說，這已經是最好的方法了。

雖然妳會問，為甚麼我還愛著妳，卻不將事實告訴妳，但我實在是無法說出口。其實我已經考慮過數百次。但每次當我想說出來的時候，我就會想到妳的反應，我的喉嚨也像被插著剌一樣痛，無法說出口。

雖然寫信給妳，亦打算要跟妳坦白，但其實我非常害怕。我不知道自己甚麼時候會死，但我仍然很想把妳留在身邊。沒有妳的深夜，比起吸著氧氣、身體上不知插了多少個針孔的痛楚更加痛。

《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

時間不知不覺過去了。聽說現在妳身邊已經有另外一人，亦知道妳明年要去留學。

雖然很遺憾，但我今天簽了一份『死亡同意書』。打了一段長時間的仗後，我決定了要作最後的戰爭。雖然死亡同意書是每次手術前也要簽署的文件，但這次意義不同了。我仔細閱讀了同意書的內容，便有了「這次可能真的會死」的想法，雖然對不起父母，但我第一時間想起的人是妳。不是，其實從我與我的細胞打仗開始時，我沒有一刻是忘記妳的。

感謝妳，令不平凡的我、令曾經覺得愛是不存在的我，知道了愛是存在於世界上的。可能到我死了之後也不會忘記。

所以，如果有下世的話，希望妳不會與我相見。我會化成雨和雪，經常去找妳。妳只要幸福就行了。現在，真的要說再見了，再見。」

《阿爾罕布拉官的回憶》劇照

女生：我仍然愛著你

信件於secret刊登後，引來大批網民留言，成功「召喚」了信件中的女生，隔天於secret中刊登了她的回信。她表示，其實與男生分開一段時間後，已經知道了男生有病的真相，但因為清楚男生的性格，一旦決定了就不會改變，所以她沒有聯絡他。

她亦表示，其實並沒有開展新戀情，雖然的確是有人向她表白，但她已經鄭重拒絕了，因為「我仍然愛著你，比愛自己更愛你」。最後，她亦同意男生說「下生別再見面」的話，「但這生就聽我的話吧。我已經決定了。這一世要和你在一起。」